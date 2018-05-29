Flormar işçilerine Bu Düzen Değişmeli Platformu ve sanatçılardan ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Aydemir Güler, 2. Bölge adayı Orhan Aydın, Kocaeli adayı Mustafa Tozkoparan ve tiyatrocu Mehmet Esatoğlu bugün direnişteki Flormar işçilerini ziyaret etti.

Sendikalı oldukları için işten çıkartılan 120 Flormar işçisinin fabrika önündeki direnişi ikinci haftasına girdi. Bu Düzen Değişmeli Platformu bağımsız milletvekili adayları İstanbul 1. Bölge'den Aydemir Güler, 2. Bölge'den Orhan Aydın ve Kocaeli'nden Mustafa Tozkoparan ile tiyatrocu Mehmet Esatoğlu bugün direnişteki işçileri ziyaret etti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın önünde yağmur altında direnişe devam eden işçiler, Tiyatro Simurg'un sergilediği gösteriyi ilgiyle izledi.

'BU SOFRA BEREKET SOFRASI OLACAK, YETER Kİ KOL KOLA GİRİN'

Tiyatrocu Mehmet Esatoğlu gösterinin ardından fabrika kapısını göstererek "Bu kapı size sonsuza dek açılacak. Sizler de düğün bayram yaparak içeri gireceksiniz. Hakkınızı alacaksınız" diye işçilere seslendi. Esatoğlu "Biz burada büyük bir dayanışma sofrası kurduk, bu sofra güzel sofradır, ramazanın ortasında kuruldu. Bu sofra bereket sofrası olacak, yeter ki kol kola girin, yan yana durun. İnanın işçi sınıfının gücünden daha büyük bir güç yok bu dünyada" dedi.

'SİZ HAKLISINIZ, SİZ KAZANACAKSINIZ'

Tiyatrocu ve Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın ise, direnişteki Flormar işçilerine yüzlerce sanatçının selamını ileterek başladığı sözlerine şöyle devam etti:

"Bir gün gelecek bu devran dönecek, o tarih yakındır. Güneş kapıdan yeni ve kocaman hepimiz için gülecek. Bu fabrikaya birlikte gireceksiniz ve biz sizin yine yanınızda olacağız, bir araya geleceğiz, birbirimizi kucaklayarak hayata yeniden merhaba diyeceğiz. Çünkü siz haklısınız, siz kazanacaksınız."

3 HAZİRAN'DA NÂZIM'I ANMAK İÇİN GÖZTEPE ÖZGÜRLÜK PARKI'NA ÇAĞRI

Aydın, Flormar işçilerini 3 Haziran'da Göztepe Özgürlük Parkı'nda Nâzım Hikmet'in anılacağı "Bu Memleket Bizim" etkinliğine davet etti.

'SİZ BURADA DİRENİYORSUNUZ YA, BİZ DE ADAY OLDUK, YAPTIĞIMIZ İŞ AYNI İŞTİR'

Aydemir Güler de Aydın'ın çağrısını yineleyerek "Pazar günü buyrun, Nâzım Hikmet'in ölüm yıldönümünde bizim konuğumuz olun İstanbul Kadıköy'de" dedi. Güler "Siz burada direniyorsunuz ya. Biz de aday olduk, biz de sizin yaptığınız işin başka bir türünü yapıyoruz. Yaptığımız iş aynı iştir, hepimize kolay gelsin" diye konuştu.

İşçiler "Yaşasın sınıf dayanışması", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Sendika hakkımız söke söke alırız" sloganlarıyla, halaylarla, türkülerle fabrika önünde direnişlerini sürdürüyor.