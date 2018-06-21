'Eşit yurttaşlık, kimlik siyasetiyle değil sınıf mücadelesiyle kazanılacak'

İstanbul'da Komünist LGBT üyeleri, Onur Haftası kapsamında bu yılki ilk etkinliği Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler’in katılımıyla gerçekleştirdi. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Yılmaz Güney salonunda gerçekleşen söyleşide erken seçim, LGBT'lerin toplumsal ve siyasal mücadeleleri başlıkları ele alındı.

İstanbul'da Komünist LGBT üyeleri, Onur Haftası kapsamında bu yılki ilk etkinliği Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler’in katılımıyla gerçekleştirdi. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Yılmaz Güney salonunda gerçekleşen söyleşide erken seçim, LGBT'lerin toplumsal ve siyasal mücadeleleri başlıkları ele alındı.

'LGBT'LER SEÇİM MALZEMESİ DEĞİLDİR'

Etkinlik Nilda Baltalı'nın sunumuyla başladı. Baltalı, bu dönemde siyasi partilerin LGBT'leri seçim malzemesi haline getirdiğini vurguladı. LGBT'lerin sorunlarının birkaç LGBT aday göstererek çözümlenmeyeceğini söyleyen Baltalı, “Kimlik siyaseti değil sınıf mücadelesiyle eşit yurttaşlık kazanacağız" dedi.

'TOPLUMSAL ÖRGÜTLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler seçim sürecini değerlendirdi. Güler konuşmasında "Seçim gününe hızla ilerlerken oyun hâlâ devam ediyor, devam eden oyun içinde mevcut koşulları lehlerine çevirmeye, kuralları değiştirmeye ve baskı uygulamaya devam ediyorlar. Topluma 'oyunu ver gerisini bize bırak' diyor siyasi partiler, çünkü karşılarında örgütlü bir halk istemiyorlar. Ancak bu düzenin bu bakış açısıyla ve bu siyasetle değişmeyeceğini biz biliyoruz. Bu düzeni ancak örgütlü bir halk değiştirebilir" dedi.

Guler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an halkın karşısında mücadeleye dayanmayan bir düzen ve seçim platformu var. Bu seçim platformlarında örneğin Flormar'dan atılan işçiler yok, üçüncü havalimanındaki işçilerin çalışma koşulları yok, Türkiye'deki işçi cinayetleri ve uygulanan şiddetin görünürlüğü yok. Biz, Bu Düzen Değişmeli Platformu olarak buraya dokunduk, aslında bizim tam olarak yoğunlaştığımız konular bunlar. Biz 25 Haziran sabahında da aynı kararlılıkla aynı mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Söyleşi katılımcıların soru ve katkılarıyla son buldu.