Erdoğan şaşırdı: Bu düzeni değiştirmenin zamanı gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul'da gerçekleştirilen Kudüs zirvesi'nde konuşma yaptı.
Cuma, 18 Mayıs 2018 20:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kınamak, kızmak, işgal ve zulmü durdurmadı, hiçbir zaman da durdurmayacak. Kimse hakkımızı bize altın tepside ikram etmeyecek. Artık bu bozuk ve adaletsiz düzeni değiştirmenin zamanı gelmiştir" dedi. Erdoğan "düzen değişikliği" talebini Filistin halkı için sınırladı.  

''İsrail hem tüm dünyanın gözü önünde bu cinayetleri işliyor hem de kanını döktüğü bu insanları suçlayarak kendini aklamak istiyor. Hesabı sorulmayan her cinayet faili daha da azdırır. İsrail hesabı hukuk önünde vermedikçe pervasızlaşıyor. 15 Mayıs 1948 de Nakba ile başlayan sürgün ve baskılar, katliamlar 70 yıldır katlanarak devam ediyor. 14 Mayıs Filistin'in tarihine yeni bir Nakba olarak kaydolmuştur.'' diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan; "Barış sürecinin yeniden sağlam bir zeminde işlev kazanması kaçınılmazdır. Bu konuda Filistinli kardeşlerimizle eşgüdüm içinde adım atmaya başladık. İsrail katlettiği masumların hesabını uluslararası yargı önünde mutlaka vermelidir. Bu konunun BM Genel Kurulu nezdinde takipçisi olacağız. Her adım BMGK'da ABD tarafından veto ediliyor. BMGK'da vicdan sahiplerinin desteğini sağlayacağız'' dedi.

"Bu Düzen Değişmeli" sözlerini Türkiye için söyleyenler ise çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Çarşamba, 16 Mayıs 2018 09:10
'Böyle bir Türkiye ister misin?'
24 Haziran'daki milletvekili seçimlerine bağımsız adaylarla girecek Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun seçim deklarasyonunda, nasıl bir Türkiye istendiğine ilişkin önemli yanıtlar bulunuyor. Bu Düzen Değişmeli Platformu, herkesin evinin olacağı, işsizlik sorununun kalmayacağı, ısınma, aydınlanma, su ve toplu taşımanın ücretsiz olacağı bir ülke için herkesi düzen değişikliğine, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun adaylarına oy vermeye çağırdı.

24 Haziran seçimlerine Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının ikamet ettiği 17 seçim bölgesinde aday göstererek giren Bu Düzen Değişmeli Platformu, seçim deklarasyonunu yayımladı.

"Böyle bir Türkiye ister misin?" başlıklı deklarasyonun tam metni ve Bu Düzen Değişmeli Plaftormu'nun adayları şöyle:

Böyle bir Türkiye ister misin?

  • İnsan insanı sömürmeyecek, kimse bir başkasının hakkını yemeyecek.
  • İşsiz kalmayacak.
  • Herkesin insanca yaşayacağı bir evi olacak.
  • Isınma, aydınlanma, su, toplu taşıma ücretsiz olacak.
  • Yerli ve yabancı tekellere ait bütün işletmeler ve bankalar devletleştirilecek.
  • Sanayi ve tarımda üretim toplumsal çıkarlar doğrultusunda planlanacak ve Türkiye her açıdan kendine yeten bir ülke haline gelecek.
  • Eğitim, bütün aşamalarında bilimsel temellerde ve bedelsiz olacak.
  • Parasız sağlık hizmeti verilecek.
  • Ülkeyi ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan  yıkıma götüren Avrupa Birliği üyelik süreci sonlandırılacak.
  • NATO’dan çıkılacak, bütün yabancı üslere el konacak.
  • Dinin siyaset, yargı ve devlet işlerindeki etkisi tamamen kaldırılacak.
  • Yeşil alanların, tarihin, kültürel varlıkların yok edilmesine son verilecek.
  • İnsanların özgürce ve sağlıklı bir biçimde yaşayacağı kentler yaratılacak.
  • Irk, din, cinsiyet farklılığı hiçbir eşitsizlik ve haksızlılığa yol açmayacak.
  • Çocuk işçilik ve çocuk evlilikleri yasaklanacak.
  • Kadınların toplumsal yaşama katılımı önünde bütün yasal, ekonomik ve kültürel engeller bertaraf edilecek.
  • Temel insan haklarının tamamı güvenceye alınacak, herkes yasalar önünde eşit olacak, hiçbir yöneticinin dokunulmazlığı olmayacak.
  • Devlet, emperyalizme karşı yurtsever, gericiliğe karşı aydınlanmacı, bireyciliğe karşı toplumcu ve halkçı bir doğrultuda yeniden yapılandırılacak.

Hep birlikte böyle bir ülkede yaşamak istiyoruz. 
Anlaştık o zaman… 

Bütün bunlar nasıl mı olacak?
Küçük bir azınlığın fabrikalara, plazalara, bankalara, tarımsal arazilere, madenlere, akarsulara, ormanlara, deniz kıyılarına el koyduğu bu düzeni değiştirerek!
Bu düzen haksızlık üretir, adaletsizlik üretir, bütün kötülüklerin kaynağıdır. Bu düzen akıl dışıdır, çürümüştür. Bu düzen insanlarımıza 16 yıl boyunca AKP’yi lâyık görmüştür.

Bu düzen değişmelidir.
* * * 
'Bu düzen değişmeli' diyen Türkiye Komünist Partisi seçimlere girme yeterliliği olmasına karşın YSK tarafından seçimlere sokulmadı. 
Türkiye Komünist Partisi “bu düzen değişmeli” diyenlere çağrıda bulundu. Türkiye’nin birçok yerinde halk toplantıları yapıldı.
Seçimlere bağımsız olarak girecek adaylar belirlendi. 
Neye karşıyız, ne istiyoruz sorularına hep birlikte yanıt ürettik.
Seçimlere bağımsız adaylarla giriyoruz. Yalana, sahte çözümlere karşı diyoruz ki:
Kimin bu düzenin başı olacağını seçmek zorunda değilsin. Bu düzeni değiştirmeden bize rahat yok. 
Biz bu düzeni değiştirmek isteyenlerin sesini seçimlere, meclis’e taşımak için yola çıktık.

Sen de katıl
Oylar düzen değişikliğine!"

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