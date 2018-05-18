Erdoğan şaşırdı: Bu düzeni değiştirmenin zamanı gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul'da gerçekleştirilen Kudüs zirvesi'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kınamak, kızmak, işgal ve zulmü durdurmadı, hiçbir zaman da durdurmayacak. Kimse hakkımızı bize altın tepside ikram etmeyecek. Artık bu bozuk ve adaletsiz düzeni değiştirmenin zamanı gelmiştir" dedi. Erdoğan "düzen değişikliği" talebini Filistin halkı için sınırladı.

''İsrail hem tüm dünyanın gözü önünde bu cinayetleri işliyor hem de kanını döktüğü bu insanları suçlayarak kendini aklamak istiyor. Hesabı sorulmayan her cinayet faili daha da azdırır. İsrail hesabı hukuk önünde vermedikçe pervasızlaşıyor. 15 Mayıs 1948 de Nakba ile başlayan sürgün ve baskılar, katliamlar 70 yıldır katlanarak devam ediyor. 14 Mayıs Filistin'in tarihine yeni bir Nakba olarak kaydolmuştur.'' diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan; "Barış sürecinin yeniden sağlam bir zeminde işlev kazanması kaçınılmazdır. Bu konuda Filistinli kardeşlerimizle eşgüdüm içinde adım atmaya başladık. İsrail katlettiği masumların hesabını uluslararası yargı önünde mutlaka vermelidir. Bu konunun BM Genel Kurulu nezdinde takipçisi olacağız. Her adım BMGK'da ABD tarafından veto ediliyor. BMGK'da vicdan sahiplerinin desteğini sağlayacağız'' dedi.

"Bu Düzen Değişmeli" sözlerini Türkiye için söyleyenler ise çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.