'Düzen değişikliğine herkesten çok engellilerin ihtiyacı var'

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Engelliler Konfederasyonu’nu ziyaret etti. Aydın'ı kabul eden Konfederasyon Başkanı Turhan İçli, düzen değişikliğine en çok engellilerin ihtiyacı olduğunu söyledi.

24 Haziran milletvekili seçimlerine 13 ilde 17 bağımsız adayla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın’ın seçim çalışmaları sürüyor.

Bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Engelliler Konfederasyonu’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ali Rıza Aydın, platform tarafından sürdürülen seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İnsana sömürü ve kâr odaklı yaklaşan düzenin engellileri kapsamasının ve eşit yurttaşlık çerçevesinde insanca çalışma ve yaşama koşulları yaratmasının imkânsız olduğuna işaret eden Ali Rıza Aydın, bu nedenle herkes için olduğu gibi engelliler için de düzen değişikliği talebiyle seçimlere girdiklerini ifade etti.

Engellilerin üretim sürecinden dışlanarak "muhtaç" statüsünü itilmesinin en temel sorunu oluşturduğunu ifade eden Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, istihdam edilen engellilerinse uygun bir mesleki analiz ve eğitim sürecinden geçmedikleri için etkin bir çalışma yaşamına sahip olamadıklarını, bununsa yeni ayrımcılıklara ve sorunlara yol açtığını dile getirdi.

Düzen değişikliğine herkesten çok engellilerin ihtiyaç duyduğunu vurgulayan İçli, platformun bağımsız milletvekili adaylarına seçim çalışmalarında başarılar diledi.