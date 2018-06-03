Dümen çevirenlere karşı pedal çevirdiler: Bu düzen değişmeli

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Deniz Arık Binbay ve platformu destekleyen yurttaşlar 'Dümen değil pedal çeviriyoruz' sloganıyla Alsancak'tan Göztepe'ye bisikletli konvoy düzenledi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız milletvekili adayları çalışmalarını sürdürüyor.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Deniz Arık Binbay ve platformu destekleyen yurttaşlar "Dümen değil pedal çeviriyoruz" sloganıyla Alsancak'tan Göztepe'ye bisikletli konvoy düzenledi.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği konvoya Dünya Bisikletler Günü olması dolayısıyla toplu bisiklet süren insanlar da katıldılar. Göztepe İskelesi'ne yüzlerce bisikletliyle beraber varan Deniz Arık Binbay, burada bir konuşma yaparak "Zenginin daha çok zenginleştiği, fakirin daha çok fakirleştiği bu düzen değişmelidir" dedi.

Binbay, "Umutla, heyecanla, neşeyle çevirdik pedallarımızı. Dümen çevirenlere, yalanlara ve karanlığa karşı insandan, doğadan ve güzel olandan yana bir ülke, bir İzmir için. Gelen, destek olan, heyecanımızı paylaşan bisikletli, bisikletsiz tüm dostlarımıza teşekkürler" açıklamasında bulundu.

Dün de İzmir 2. bölge milletvekili adayı Kemal Okuyan'a destek veren yurttaşlar, Bostanlı-Karşıyaka arasında bisikletli konvoy düzenlemişlerdi.

Alsancak iskelesinden başlayıp Göztepe iskelesinde son bulan konvoy coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu.