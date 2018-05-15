Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun adayları öğrencilerle buluşuyor

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul milletvekili adayları yarın Beşiktaş'ta üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun milletvekili adayları ABD karşıtlığı nedeniyle saldırıya uğrayan, KYK bursları kesilen, yurtlardan atılan, uzaklaştırma cezası alan öğrencilerle yarın 14.00’te Beşiktaş’taki Koloni Kafe'de bir araya gelecek.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul milletvekili adayları; 1. Bölge milletvekili adayı Aydemir Güler, 2. Bölge milletvekili adayı Orhan Aydın, 3. Bölge milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, İstanbul Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için gençlerle bir araya geliyor.

İstanbul Üniversitesi’nde Mart ayında, İsrail saldırılarına karşı yapılan eylem çağrısını yaygınlaştırmaya çalışan öğrenciler bir grup ülkücü tarafından tehdit edilmiş, ertesi gün NATO’ya ve İncirlik Üssü’ne karşı mücadele eden gençlere aynı grup saldırmıştı. Saldırıya uğrayan gençlere ardından polis müdahale etmiş, 22 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Bu 22 öğrencinin KYK bursları ve kredileri kesildi. Eş zamanlı olarak öğrencilere üniversite yönetimlerince ve yurtta kalanlara yurt müdürlüklerince soruşturmalar açıldı.

Bu hukuksuz sürecin ve saldırıların da anlatılacağı buluşmada, hukukçular, akademisyenler ve öğrenci aileleri de bulunacak.