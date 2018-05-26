Bu Düzen Değişmeli Platformu'ndan Silivri'de yerel medya ve dernek ziyaretleri

​Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun İstanbul 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, bugün Silivri'de yerel gazete ve dernekleri ziyaret etti.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu ve beraberindeki TKP heyeti Silivri'de faaliyet gösteren Hürhaber, Silivridehaber, Silivrimanşet ve Haberdar gazetelerine ziyaretlerde bulundu.

Silivri'de AKP'nin yarattığı kentsel ve tarımsal yıkımın konuşulduğu ziyaretlerde, Silivrili emekçilerin kurtuluşunun bu düzenin devam etmesiyle gerçekleşmeyeceği vurgulandı.

Ziyaretlerde konuşan 3. Bölge milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, “Bu düzen değişmeli” diyen milyonların beklentilerinin yalnızca AKP'yi yok ederek değil, işçilerin, işsizlerin, öğrencilerin, aydınların üzerinde baskı kuran bu sistemin tam anlamıyla ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşeceğinin altını çizdi.

Ülkedeki ekonomik çıkmazın da konuşulduğu toplantılarda Boyoğlu, "AKP ve düzen partileri, ülke için bir şey yaptığını iddia ederek kendilerini zenginleştiriyorlar. Yurttaşların önüne konan seçeneklerin birbirinden farkı yok. Sistem tarafından belirlenen isimler doğaları gereği düzenin dışına çıkamazlar. Tam da burada Bu Düzen Değişmeli Platformu devreye giriyor. Ve 'bu düzeni kökten değiştirmek gerek' diyerek seçmene yöneliyor" ifadelerini kullandı.

'EŞİT YURTTAŞLIK SOSYALİZMDE'

Yerel gazetelere yapılan ziyaretlerin ardından Silivri'deki Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı'na ziyarette bulunuldu. Burada yapılan toplantıda eşit yurttaşlık talebinin ancak sosyalizmle var olabileceği belirtildi. Her seçimde Alevi ve Kürt yurttaşlara boş vaatlerde bulunulduğunu ifade eden Boyoğlu, seçimin ardından oluşacak siyasi boşluğun önemine de dikkat çekti. Boyoğlu, bu boşluğun ancak örgütlülükle doldurulabileceğini ifade etti.