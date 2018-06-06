Bu Düzen Değişmeli Platformu'ndan Mersin Eğitim-Sen'e ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu Mersin Bağımsız Milletvekili Adayı Derya Demir, Eğitim-Sen'ni Mersin şubesini ziyaret ederek seçimler üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Mersin Bağımsız Milletvekili Adayı Derya Demir, Eğitim-Sen Mersin Şubesi'ni ziyaret ederek ülkenin siyasal durumu için görüşlerini belirtti ve seçim çalışması ile ilgili Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun seçimlere bakışını ve mücadeleye verilecek her bir oyun öneminden söz etti.

Derya Demir düşüncelerini, "2007 yılından beri yapılan tüm seçimlerde "Bu tarihi bir seçim, oyları bölmeyelim, şu AKP'den kurtulalım sonra bakarız sosyalizmin ilkelerine" diyerek 16 yılı kaybettik ve yerimizde saymayı bırakın hep daha geriye gittik. Sınıf mücadelesini unutturmaya çalıştılar Patronlara ya da patronların olduğu aday listelerine sahip çıkmanın bizim kavgamızda yeri olamaz. İşçi sınıfının çıkarlarından başka hiçbir önceliğimiz olmamalı, sınıf mücadelesinin unutturulmasına önceliğin başka mücadelelere verilmesine hiçbir zaman sessiz kalmayacağız, Bu Düzen Değişmeli Platformu olarak bunun için varız" diyerek ifade etti.