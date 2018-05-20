Bu Düzen Değişmeli Platformu'ndan Ataköy buluşması

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 3. Bölge'de seçim çalışmalarına devam ediyor. İstanbul 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, Ataköy Atapark'ta düzenlenen toplantıya katıldı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu seçim çalışmalarına devam ediyor. İstanbul 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu seçim çalışmaları kapsamında Ataköy Atapark'ta semt sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıya soL yazarı Orhan Gökdemir de katıldı.

TKP'nin, seçimlere katılmasının hukuksuz bir biçimde engellenmesine rağmen halkı seçeneksiz bırakmadığı ve Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun çalışmalarına hızla devam ettiğini belirten Boyoğlu, çalışmalara destek veren herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Atakan Boyoğlu, AKP ve türevi düzen partileriyle seçimlerden sonra bir istikrar beklenemeyeceğini, insanca bir yaşamı mümkün kılacak tek seçeneğin sosyalizm olduğunu, halkın en güçlü adaya değil, kendi örgütlü gücüne ihtiyacı olduğunu söyledi. "Düzen partilerinin istikrar arayışı emekçi halk için değil patron sınıfı içindir" diyen Boyoğlu, kapatılan, özelleştirilen, peşkeş çekilen kamu işletmelerinin hesabını sormayacak bir seçeneğin tek yapacağı şeyin halkın umutlarını çalmak olduğunu belirtti ve "Yıllardır her seçimin en önemli seçim olduğunu söyleyenler bizi düzene bağlı kalmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Biz insani olanı tercih etmek zorundayız, kötünün iyisi de kötüdür" diyerek sosyalizm seçeneğinin önemini vurguladı.

HALKIN SEÇENEĞİNİ GÜÇLENDİRMEK TEK ÇIKIŞ YOLU

Boyoğlu, konuşmasını "Çözüm önerileri yalnızca sermaye sınıfını kurtaracak olan manifestolara karşı halkın ayağa kalkarak kendi manifestosunu yazacağı bir seçenek var, bu seçeneği güçlendirmek tek çıkış yolumuzdur" sözleriyle sonlandırdı.

Toplantının devamında katılımcılarla Bakırköy ilçesindeki seçim çalışmaları, kentsel dönüşüm ve imam hatip okulları gibi sorunlara dair atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.