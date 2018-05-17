Bu Düzen Değişmeli Platformu milletvekili adayları, Flormar işçisinin yanında

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul ve Kocaeli milletvekili adayları, direnişteki Flormar işçilerini ziyaret edecek.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1.Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler ve Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan direnişteki Flormar işçilerine bir dayanışma ziyareti gerçekleştirecek.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Flormar'da, işçiler bir süre önce Petrol-İş'e üye olmuş, bunun üzerine patron 85 kişiyi işten çıkarmıştı.

Atılan işçilerin direnişi fabrikanın önünde sürüyor.

Flormar'ın yarısından fazlası geçen yıllarda Fransız kozmetik tekeli Yves Rocher grubuna satılmış, bir kısmı da kurucu patronlar Sami Şenbay ile iki oğlu Cem ve Alp Şenbay'da kalmıştı.