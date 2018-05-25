Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli milletvekili adayından Eğitim Sen ziyareti

Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli Milletvekili Adayı Mustafa Tozkoparan, seçim çalışmaları kapsamında bugün Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Gebze Şubesi'ni ziyaret etti

24 Haziran Genel Seçimleri’ne 13 ilde 17 bağımsız adayla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu (BDDP) Kocaeli bağımsız Milletvekili Adayı Mustafa Tozkoparan ve Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli Seçim Komitesi seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabah iş girişlerinde sanayi bölgelerindeki fabrikaların önünde başlayan çalışmalar, gündüz kahve toplantıları ve alan çalışmalarıyla akşamları ise emek örgütleri ziyaretiyle devam ediyor.

BDDP Kocaeli Seçim Komitesi ve Bağımsız Aday Mustafa Tozkoparan, Birleşik Metal-İş ve Eğitim-İş sendikalarının ardından bugün de Eğitim Sen’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret Gebze’de 10 gündür devam eden ve ülke gündeminde de ses getiren, direnişteki arkadaşlarına selam veren işçilerin dahi işten atıldığı Flormar direnişiyle başladı. Direnişle ilgili olarak Tozkoparan, sendikaların direnişe daha fazla destek vermesi gerektiğini ve yaşadığımız kriz sürecinde bu direnişin kazanımla sonuçlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Eğitim Sen Gebze Şubesi Başkanı Oğur Aydın ise süreci yakından takip ettiklerini ve Eğitim Sen olarak diğer kitle örgütlerine toplantı çağrısı yaptıklarını; önümüzdeki günlerde gerçekleşecek toplantıda direnişe nasıl daha fazla destek verilebileceğini tartışacaklarını aktardı.

Sözlerine Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun neden seçimlere girdiğini açıklayarak devam eden Tozkoparan, ülkenin, faturası emekçi kitlelere kesilmek istenen ekonomik ve siyasi bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu tabloda emekçi halkın çıkarlarının ittifak projelerine ve düzen içi sahte çözümlere teslim edilemeyeceğini vurgulayan Tozkoparan, bunun için Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bu süreçte ülkenin emekçilerine krizlerin olmadığı başka bir düzenin mümkün olduğunu göstermek gibi bir görevinin olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de değerlendirildiği ziyarette, Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz ve sonrasında yaşananları hatırlatan Tozkoparan, "Kısmi iyileştirmelerin emekçiler açısından bir çözüm üretmesi mümkün değil. Kapitalist sistem bütünüyle bir krizin içinde. Muhalefet de dahil olmak üzere, düzen aktörleri toplumu düzen dışı arayışlardan uzaklaştırmak için her türlü politikayı uyguladı ve uygulamaya devam ediyor. 'Bu Düzen Değişmeli' çıkışı burada anlamını kazanıyor, Komünistlerin işi kapitalizmi iyileştirmek değil, var olan dönemeçlerden devrimci bir irade çıkarmaktır" dedi.

Sendika Şube Başkanı Oğur Aydın ise seçimlerin bir çözüm olamayacağını ve emekçilerin örgütlenmeleri gerektiğini vurgularken ziyaret Mustafa Tozkoparan’a başarı dilekleriyle son buldu.