Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli milletvekili adayı öğrencilerle buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli bağımsız milletvekili adayı metal işçisi Mustafa Tozkoparan, öğrencilerle buluştu.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli bağımsız milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan, öğrencilerle buluştu.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun "parasız eğitim" vurgusunu hatırlatan Tozkoparan, bu talepten geri adım atılamayacağının altını çizdi.

"Sermaye acımasızdır. Eğer biz taleplerimizden vazgeçersek ertesi gün düzen bizi çok daha sert ezer, tanımaz" diyen Tozkoparan, Türkiye Komünist Partisi'nin düzeni değiştirme iradesine ortak olmaya çağıran bağımsız adaylarının hayal edilen, mümkün ve zorunlu olanı kurmaya çalıştığını söyledi.

"Parasız sağlık diyoruz, parasız eğitim diyoruz, çocuk yaşta evliliklere son diyoruz, laik bilimsel eğitim diyoruz" diyen Kocaeli Bağımsız milletvekili adayı, bu taleplerden daha doğal ve insani bir şey olamayacağını belirtti.

"Konut diyoruz, niye insanların kira sorunu var? Birisinin 20 evi var, benim 1 tane yok, elbette kira sorunu olur" diyen Tozkoparan, sosyalizmde konut sorununun tek bir gün dahi var olmayacağını vurguladı.

'SEN HAYAL KURMUŞTUN YA DÜZELTECEKTİN, KAPİTALİZMDE ÖYLE BİR ŞEY YOK'

"Bugün insanlar çocuklarına eğitim sağlayamayacak duruma geldi. Eğitim neredeyse tümüyle özelleştirildi. Devlet bütün kurumları ile milli eğitimden elini çekti, piyasaya teslim etti. Üniversiteler de böyle, çoğunuz üniversitelisiniz. Ben televizyonda bazen kendi adıma utanıyorum. Bir reklam vardı 'İstanbul Üniversitesi test etti onayladı, pril bilmem ne deterjanından daha fazla bulaşık yıkıyor', üniversitenin geldiği yer burası" diyen Tozkoparan; "Buradan yetişen öğrenciler de o mantıkla yetişen arkadaşlarımız. Fabrikalara geliyorlar mühendis oluyorlar, ben diyor kendimi geliştireceğim. Yok öyle bir şey, gelirsiniz fabrikalarda çalışırsınız bir dönem sonra eğer boşluk var ise şef olursunuz. Şef olduğunuzda yaptığınız tek bir şey vardır; işçinin tepesine nasıl binerim, kanlarını nasıl daha çok emerim. Senin insanlığın ile alakalı değil. Sana bunu dayatıyorlar. Sen hayal kurmuştun ya gelecektin daha rahat bir çalışma ortamı yaratacaktın hani, kapitalizmde yok öyle bir şey" diye konuştu.

Gençlere örgütlenme davetinde bulunan metal işçisi Mustafa Tozkoparan “Ne zaman biz kol kola girdik, ne zaman aklımızı ortaklaştırdık taleplerimiz ortaya çıktı. 25'inde inanıyorlar mı arkadaşlar bu ülkede her şey güllük gülistanlık olacak. Ben yıllarca vardiya sisteminde 24 saat çalıştım. Hala öyle çalışıyor o fabrika. Arkadaşlarla aramızda derdik ki espri olarak, bir posterini yaptır da çoluk çocuk evde yüzünü görsün" diyerek çalışma koşullarını anlattı.

Kapitalizmin çürümüş yanlarını düzelterek bu sistem içerisinde yol alınamayacağını söyleyen Tozkoparan; Bizim işimiz bu düzeni yıkmak, yerine yenisini koymak” diyerek sözlerini bitirdi.