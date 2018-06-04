Bu Düzen Değişmeli Platformu günlüğü

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala Bu Düzen Değişmeli Platformu seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'ndan, 24 Haziran seçimlerine sosyalizmin sesi olarak girecek 17 bağımsız milletvekili adayının çalışmaları devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev ziyaretlerle devam eden seçim çalışmalarından günlük notlar haberimizde.

ADANA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TUĞÇE SEZEN GEDİK: SOKAK SOKAK SÖZÜMÜZÜ YAYIYORUZ

Mahalle mahalle, sokak sokak sözümüzü yayıyoruz. #BuDüzenDeğişmeli diyoruz. Komünistlere omuz verin. pic.twitter.com/xqcXVMbNQh — Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 1 Haziran 2018

Boyun Eğme gazetemiz ve bildirilerimizle Atatürk Parkı, Arıplex Durağı ve Akkapı Mahallesi'ndeydik.#BuDuezenDeğismeli pic.twitter.com/r58pGw1MJ7 — Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 31 Mayıs 2018

ANKARA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ALİ RIZA AYDIN'DAN 8 HAZİRAN ÇAĞRISI

ANKARA 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZGE AYDEMİR GÜNEY: DÜZENİ ÖRGÜTLÜ HALK DEĞİŞTİRECEK

Komünist Şair Nazım Hikmet’i şiirleri, ezgileri ve bu düzeni değiştirme iradesi ile beraber andık.Nazım’ın safında olanları, bu düzen değişmeli diyenleri 8 Haziran’da ODTÜ Vişnelik’te büyük buluşmaya bekliyoruz. pic.twitter.com/GG7KroB9az — Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 3 Haziran 2018

Bu düzen örgütlü bir halk tarafından değiştirilecek. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/vulxf6xykm — Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 4 Haziran 2018

ANTALYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SEVİNÇ İLKUÇAN SERTBARUT: TARIM EMEKÇİLERİYLE BERABERDİK

Antalya Gündoğmuş’ta tarım emekçileri ile bir aradaydık. Kota uygulamasıyla tarımsal üretimi yıkıma uğrattığı halde düzen partilerinin seçim bildirgelerinde vaat olarak sunduğu Avrupa Birliği süreci, çözümsüzlükte ısrar etmektir, akıl dışıdır. Onun yerine : #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/2ggbUY97Yo — Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 3 Haziran 2018

Komünist şair Nazım'ın kendi ülkesinde göremediği güzel günler için mücadele ediyoruz, edeceğiz. Sokağa abdestsiz çıkmayanlar değil; sosyalizmin, emekçilerin sesini taşıyanlar değiştirecek bu düzeni! Oylar komünist bağımsız adaylara ! #BuDüzenDeğişmeli #NazımHikmet pic.twitter.com/4AgNzuA50T — Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 3 Haziran 2018

BURSA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SALİH ÇAM: PAZARDA, SOKAKTA, HER YERDE

Gençosman Pazar alanında esnaf ve yurttaşlarımızla bir araya geldik.#BuDüzenDeğişmeli | @DuzenDegismeli pic.twitter.com/DjVyIIyxks — Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 3 Haziran 2018

Görükle ve İhsaniye Pazar alanlarında esnafımız ve yurttaşlarımızla bir araya geldik. #BuDüzenDeğişmeli | @DuzenDegismeli pic.twitter.com/61sZViOcuv — Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 2 Haziran 2018

ÇANAKKALE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI BERNA ERSOY: DÜZENİ DEĞİŞTİRMEDEN RAHAT YOK

Düzeni değiştirmeden bize rahat yokhttps://t.co/sRiiepsJsJ — Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 4 Haziran 2018

Merkezde bulunan esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Çanakkale'ye dair söylecek çok şeyleri var, dinliyoruz. Birçoğu #BuDüzenDeğişmeli diyor. pic.twitter.com/lBKINFfaEP — Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 2 Haziran 2018

DİYARBAKIR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SELAHATTİN TURĞA: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ESKİŞEHİR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI OKTAY YOLSEVER: DOĞANÇAYIR KÖY KAHVESİ BULUŞMASI

5 yıl önce bugün Eskişehir’de 19 yaşındaki #AliİsmailKorkmaz polisin ve işbirlikçilerinin tekmeleriyle yaralandı. 38 gün direndikten sonra ölümsüzlüğe uğurlandı. Ali İsmail’in düşlerindeki özgür dünya için #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/lyYCgbdk4L — Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 2 Haziran 2018

Doğançayır köy kahvesinde buluşma gerçekleştirdik. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/B401FV7RZN — Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 3 Haziran 2018

İSTANBUL 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI AYDEMİR GÜLER: BİZ DEĞİŞTİRECEĞİZ

İSTANBUL 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ORHAN AYDIN: TÜM NAZIM DOSTLARINA SELAM OLSUN

Bu Akşam Bizleri Göztepe Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosunda Yalnız Bırakmayan Tüm Nazım Dostlarına... Alkışlarla Selam Olsun.

Nazım Hikmet Memleket Memleket Nazım Hikmet.#BuMemeleketBizim pic.twitter.com/AR3aWQpUaS — orhan aydın (@orhanaydin6) 3 Haziran 2018

İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın, Sarıyer'de Bu Düzen Değişmeli Platformu'nu destekleyen yurttaşlarla buluştu: Halkın gerçek çıkarı örgütlenip bu düzeni değiştirmektehttps://t.co/aBIXWqwjXt — soL Haber (@solhaberportali) 2 Haziran 2018

İSTANBUL 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ATAKAN BOYOĞLU: BEYLİKDÜZÜ BULUŞMASI

Haftaya aynı yerde, aynı saatte https://t.co/Iy9FsHvajG @solhaberportali aracılığıyla — Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 3 Haziran 2018

Bugün yoğun bir gündü, son fotoğrafımız İkitelli'den. Seçim arabalarımız, ses cihazlarımız yoktu ama gür sesli inançlı yoldaşlarımız onlara bedeldi. #BuDüzenDeğişmeli dedik, orasını burasını onarmak değil değiştirmek istiyoruz. pic.twitter.com/lRE4GV5yAZ — Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 2 Haziran 2018

İZMİR 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DENİZ ARIK BİNBAY: DÜMEN ÇEVİRENLERE KARŞI PEDAL ÇEVİRDİK

Umutla, heyecanla, neşeyle çevirdik pedallarımızı. Dümen çevirenlere, yalanlara ve karanlığa karşı insandan, doğadan ve güzel olandan yana bir ülke, bir İzmir için. Gelen, destek olan, heyecanımızı paylaşan bisikletli, bisikletsiz tüm dostlarımıza teşekkürler.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/yRZA02Cy9f — Deniz Arık Binbay (@denizarikbinbay) 3 Haziran 2018

Çeşme, Ovacık kahvesindeydik. Lüks villalar için jeotermal çıkarıp sulamayı bitirecek, tarımı öldürecek şirketlerden yakındılar. Kavun, tütün eskiden geçim kaynağıyken tarlalara hibrit tohum gelmiş, tütüne kota konmuş. Artık ata tohumu kavun bulmak imkansızmış. İçimiz sızladı. pic.twitter.com/qFuSZkmf4i — Deniz Arık Binbay (@denizarikbinbay) 3 Haziran 2018

İZMİR 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI KEMAL OKUYAN: İNSAN HİÇ BOYUN EĞMEZ

Dümen çevirmedik, pedal çevirdik... Dün İzmir’de umudu yeşertmek için bisiklet üstündeydik. Katılanlara, yoldan geçip selamlayanlara, teşekkür. İnsan hiç boyun eğmez. pic.twitter.com/8n4qihh1O7 — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 3 Haziran 2018

KOCAELİ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI MUSTAFA TOZKOPARAN: MAHALLE MAHALLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İzmit/Yahya Kaptan mahallesi sakinlerini boyun eğmeyen adaylara oy vermeye davet ettik. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/roVhIjRqYb — mustafa tozkoparan (@mtozkoparan1) 4 Haziran 2018

KONYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI LÜTFİ DİLEK: KONYA EMEKÇİ ŞEHRİDİR

Bu Düzen Değişmeli platformu Konya bağımsız milletvekili adayı Lütfi Dilek, Alevi Kültür Derneği Konya şubesini ziyaret etti. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/41ZuuCV7kl — Lütfi Dilek (@lutfidilek1) 1 Haziran 2018

MERSİN BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DERYA DEMİR: UMUT DOLU EĞİTİMCİLERLE TANIŞTIK

Nazım'ı Silifke'deki dostlarla andık. Yusuf Uygan'ın "Memleketimi Seviyorum Nazım Hikmet"adlı fotoğraf sergisini gezdik.Silifkeli şairler Aydan Yalçın ve Gültekin Tezcan'ın şiirleri ile tanıştık.Duvarsız Sanat Tiyatrosu oyuncularına ve oradaki tüm Nazım dostlarına teşekkürler. pic.twitter.com/kJUhGFdWvw — Derya Demir (@MARTIDERYA) 3 Haziran 2018

Eğitim-İş Sendikası'nı ziyaret ettik. Dinci gerici, piyasacı bu düzenden şikayetçi olan ve direk etkilenen umut dolu eğitimcilerle tanıştık. Ülkeyi bir binaya benzeten ve "bir katını değil tamamını değiştirmemiz gerekir" diyen öğretmenlerimiz iyi ki varlar! #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/1j8ALWM3K1 — Derya Demir (@MARTIDERYA) 2 Haziran 2018

TEKİRDAĞ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TURAN ARSLAN: PAZAR YERİ ÇALIŞMASI

Pazaryeri çalışmamızdan pic.twitter.com/DGHLjmaHkv — Turan Arslan(Tekirdağ Bağımsız Milletvekili Adayı) (@TuranArslan59) 2 Haziran 2018