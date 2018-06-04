Bu Düzen Değişmeli Platformu günlüğü

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala Bu Düzen Değişmeli Platformu seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Haber Merkezi
Pazartesi, 04 Haziran 2018 16:53

Bu Düzen Değişmeli Platformu'ndan, 24 Haziran seçimlerine sosyalizmin sesi olarak girecek 17 bağımsız milletvekili adayının çalışmaları devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev ziyaretlerle devam eden seçim çalışmalarından günlük notlar haberimizde.

ADANA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TUĞÇE SEZEN GEDİK: SOKAK SOKAK SÖZÜMÜZÜ YAYIYORUZ

ANKARA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ALİ RIZA AYDIN'DAN 8 HAZİRAN ÇAĞRISI

ANKARA 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZGE AYDEMİR GÜNEY: DÜZENİ ÖRGÜTLÜ HALK DEĞİŞTİRECEK

ANTALYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SEVİNÇ İLKUÇAN SERTBARUT: TARIM EMEKÇİLERİYLE BERABERDİK

BURSA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SALİH ÇAM: PAZARDA, SOKAKTA, HER YERDE

ÇANAKKALE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI BERNA ERSOY: DÜZENİ DEĞİŞTİRMEDEN RAHAT YOK

DİYARBAKIR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SELAHATTİN TURĞA: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ESKİŞEHİR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI OKTAY YOLSEVER: DOĞANÇAYIR KÖY KAHVESİ BULUŞMASI

İSTANBUL 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI AYDEMİR GÜLER: BİZ DEĞİŞTİRECEĞİZ

İSTANBUL 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ORHAN AYDIN: TÜM NAZIM DOSTLARINA SELAM OLSUN

İSTANBUL 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ATAKAN BOYOĞLU: BEYLİKDÜZÜ BULUŞMASI

İZMİR 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DENİZ ARIK BİNBAY: DÜMEN ÇEVİRENLERE KARŞI PEDAL ÇEVİRDİK

İZMİR 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI KEMAL OKUYAN: İNSAN HİÇ BOYUN EĞMEZ

KOCAELİ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI MUSTAFA TOZKOPARAN: MAHALLE MAHALLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

KONYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI LÜTFİ DİLEK: KONYA EMEKÇİ ŞEHRİDİR

MERSİN BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DERYA DEMİR: UMUT DOLU EĞİTİMCİLERLE TANIŞTIK

TEKİRDAĞ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TURAN ARSLAN: PAZAR YERİ ÇALIŞMASI