Bu Düzen Değişmeli Platformu günlüğü

Bu Düzen Değişmeli Platformu'ndan, 24 Haziran seçimlerine sosyalizmin sesi olarak girecek 17 bağımsız milletvekili adayının çalışmaları devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev ziyaretlerle devam eden seçim çalışmalarından günlük notlar haberimizde.
ADANA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TUĞÇE SEZEN GEDİK: SOKAK SOKAK SÖZÜMÜZÜ YAYIYORUZ
Mahalle mahalle, sokak sokak sözümüzü yayıyoruz. #BuDüzenDeğişmeli diyoruz. Komünistlere omuz verin. pic.twitter.com/xqcXVMbNQh
— Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 1 Haziran 2018
Boyun Eğme gazetemiz ve bildirilerimizle Atatürk Parkı, Arıplex Durağı ve Akkapı Mahallesi'ndeydik.#BuDuezenDeğismeli pic.twitter.com/r58pGw1MJ7
— Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 31 Mayıs 2018
ANKARA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ALİ RIZA AYDIN'DAN 8 HAZİRAN ÇAĞRISI
8 Haziran akşamı #BuDüzenDeğişmeli diyenlerle Vişnelik'te buluşuyoruz.@ozgeaydemrguney pic.twitter.com/cmwyN5ryIU
— Ali Rıza Aydın (@AliRizaAyd) 4 Haziran 2018
Çayyolu pazarındayız.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/RgYVnlResm
— Ali Rıza Aydın (@AliRizaAyd) 3 Haziran 2018
ANKARA 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZGE AYDEMİR GÜNEY: DÜZENİ ÖRGÜTLÜ HALK DEĞİŞTİRECEK
Komünist Şair Nazım Hikmet’i şiirleri, ezgileri ve bu düzeni değiştirme iradesi ile beraber andık.Nazım’ın safında olanları, bu düzen değişmeli diyenleri 8 Haziran’da ODTÜ Vişnelik’te büyük buluşmaya bekliyoruz. pic.twitter.com/GG7KroB9az
— Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 3 Haziran 2018
Bu düzen örgütlü bir halk tarafından değiştirilecek. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/vulxf6xykm
— Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 4 Haziran 2018
ANTALYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SEVİNÇ İLKUÇAN SERTBARUT: TARIM EMEKÇİLERİYLE BERABERDİK
Antalya Gündoğmuş’ta tarım emekçileri ile bir aradaydık. Kota uygulamasıyla tarımsal üretimi yıkıma uğrattığı halde düzen partilerinin seçim bildirgelerinde vaat olarak sunduğu Avrupa Birliği süreci, çözümsüzlükte ısrar etmektir, akıl dışıdır. Onun yerine : #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/2ggbUY97Yo
— Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 3 Haziran 2018
Komünist şair Nazım'ın kendi ülkesinde göremediği güzel günler için mücadele ediyoruz, edeceğiz. Sokağa abdestsiz çıkmayanlar değil; sosyalizmin, emekçilerin sesini taşıyanlar değiştirecek bu düzeni! Oylar komünist bağımsız adaylara ! #BuDüzenDeğişmeli #NazımHikmet pic.twitter.com/4AgNzuA50T
— Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 3 Haziran 2018
BURSA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SALİH ÇAM: PAZARDA, SOKAKTA, HER YERDE
Gençosman Pazar alanında esnaf ve yurttaşlarımızla bir araya geldik.#BuDüzenDeğişmeli | @DuzenDegismeli pic.twitter.com/DjVyIIyxks
— Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 3 Haziran 2018
Görükle ve İhsaniye Pazar alanlarında esnafımız ve yurttaşlarımızla bir araya geldik. #BuDüzenDeğişmeli | @DuzenDegismeli pic.twitter.com/61sZViOcuv
— Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 2 Haziran 2018
ÇANAKKALE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI BERNA ERSOY: DÜZENİ DEĞİŞTİRMEDEN RAHAT YOK
Düzeni değiştirmeden bize rahat yokhttps://t.co/sRiiepsJsJ
— Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 4 Haziran 2018
Merkezde bulunan esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Çanakkale'ye dair söylecek çok şeyleri var, dinliyoruz. Birçoğu #BuDüzenDeğişmeli diyor. pic.twitter.com/lBKINFfaEP
— Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 2 Haziran 2018
DİYARBAKIR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SELAHATTİN TURĞA: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
#BuDüzenDeğişmeli Platformu #Diyarbakır'da çalışmalarına pazarda, caddelerde, meydanlarda devam ediyor... Oylar Diyarbakır Bağımsız milletvekili adayı Selahattin Turğa'ya... @TurgaSelahattin pic.twitter.com/qiok7XVqBE
— BuDüzenDeğişmeli (@DuzenDegismeli) 1 Haziran 2018
ESKİŞEHİR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI OKTAY YOLSEVER: DOĞANÇAYIR KÖY KAHVESİ BULUŞMASI
5 yıl önce bugün Eskişehir’de 19 yaşındaki #AliİsmailKorkmaz polisin ve işbirlikçilerinin tekmeleriyle yaralandı. 38 gün direndikten sonra ölümsüzlüğe uğurlandı. Ali İsmail’in düşlerindeki özgür dünya için #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/lyYCgbdk4L
— Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 2 Haziran 2018
Doğançayır köy kahvesinde buluşma gerçekleştirdik. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/B401FV7RZN
— Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 3 Haziran 2018
İSTANBUL 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI AYDEMİR GÜLER: BİZ DEĞİŞTİRECEĞİZ
Fabrika fabrika gezmeye devam ediyoruz. #Tuzla Organize Sanayi Bölgesi #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/7V4sMJQAeR
— Aydemir Güler (@AydemirGuler) 4 Haziran 2018
Bu düzeni biz değiştireceğiz. #BuDüzenDeğişmeli #NâzımHikmet #BuMemleketBizim pic.twitter.com/JkHF0HUbwE
— Aydemir Güler (@AydemirGuler) 3 Haziran 2018
İSTANBUL 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ORHAN AYDIN: TÜM NAZIM DOSTLARINA SELAM OLSUN
Bu Akşam Bizleri Göztepe Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosunda Yalnız Bırakmayan Tüm Nazım Dostlarına... Alkışlarla Selam Olsun.
Nazım Hikmet Memleket Memleket Nazım Hikmet.#BuMemeleketBizim pic.twitter.com/AR3aWQpUaS
— orhan aydın (@orhanaydin6) 3 Haziran 2018
İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın, Sarıyer'de Bu Düzen Değişmeli Platformu'nu destekleyen yurttaşlarla buluştu: Halkın gerçek çıkarı örgütlenip bu düzeni değiştirmektehttps://t.co/aBIXWqwjXt
— soL Haber (@solhaberportali) 2 Haziran 2018
İSTANBUL 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ATAKAN BOYOĞLU: BEYLİKDÜZÜ BULUŞMASI
Haftaya aynı yerde, aynı saatte https://t.co/Iy9FsHvajG @solhaberportali aracılığıyla
— Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 3 Haziran 2018
Bugün yoğun bir gündü, son fotoğrafımız İkitelli'den. Seçim arabalarımız, ses cihazlarımız yoktu ama gür sesli inançlı yoldaşlarımız onlara bedeldi. #BuDüzenDeğişmeli dedik, orasını burasını onarmak değil değiştirmek istiyoruz. pic.twitter.com/lRE4GV5yAZ
— Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 2 Haziran 2018
İZMİR 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DENİZ ARIK BİNBAY: DÜMEN ÇEVİRENLERE KARŞI PEDAL ÇEVİRDİK
Umutla, heyecanla, neşeyle çevirdik pedallarımızı. Dümen çevirenlere, yalanlara ve karanlığa karşı insandan, doğadan ve güzel olandan yana bir ülke, bir İzmir için.
Gelen, destek olan, heyecanımızı paylaşan bisikletli, bisikletsiz tüm dostlarımıza teşekkürler.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/yRZA02Cy9f
— Deniz Arık Binbay (@denizarikbinbay) 3 Haziran 2018
Çeşme, Ovacık kahvesindeydik. Lüks villalar için jeotermal çıkarıp sulamayı bitirecek, tarımı öldürecek şirketlerden yakındılar.
Kavun, tütün eskiden geçim kaynağıyken tarlalara hibrit tohum gelmiş, tütüne kota konmuş. Artık ata tohumu kavun bulmak imkansızmış. İçimiz sızladı. pic.twitter.com/qFuSZkmf4i
— Deniz Arık Binbay (@denizarikbinbay) 3 Haziran 2018
İZMİR 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI KEMAL OKUYAN: İNSAN HİÇ BOYUN EĞMEZ
Dümen çevirmedik, pedal çevirdik... Dün İzmir’de umudu yeşertmek için bisiklet üstündeydik. Katılanlara, yoldan geçip selamlayanlara, teşekkür. İnsan hiç boyun eğmez. pic.twitter.com/8n4qihh1O7
— Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 3 Haziran 2018
Çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için #BuDüzenDeğişmeli
Kemalpaşa'dayız. pic.twitter.com/OTQbZiBjHx
— Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 3 Haziran 2018
KOCAELİ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI MUSTAFA TOZKOPARAN: MAHALLE MAHALLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İzmit/Yahya Kaptan mahallesi sakinlerini boyun eğmeyen adaylara oy vermeye davet ettik. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/roVhIjRqYb
— mustafa tozkoparan (@mtozkoparan1) 4 Haziran 2018
Seçim bildirimiz ve Boyun Eğme dergimizle Gebze Eski Çarşı Caddesi’ndeyiz! #BuDuzenDeğişmeli #BoyunEğme @DuzenDegismeli pic.twitter.com/Ett7zBFtns
— mustafa tozkoparan (@mtozkoparan1) 3 Haziran 2018
KONYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI LÜTFİ DİLEK: KONYA EMEKÇİ ŞEHRİDİR
"Konya Emekçi şehridir,Konya bizim"Seçim bildirilerimizi halkımızla buluşturduk.(Binkonutlar-Otogar) #BuDüzenDeğişmeli #Konya pic.twitter.com/naq68hiRQ9
— Lütfi Dilek (@lutfidilek1) 3 Haziran 2018
Bu Düzen Değişmeli platformu Konya bağımsız milletvekili adayı Lütfi Dilek, Alevi Kültür Derneği Konya şubesini ziyaret etti. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/41ZuuCV7kl
— Lütfi Dilek (@lutfidilek1) 1 Haziran 2018
MERSİN BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DERYA DEMİR: UMUT DOLU EĞİTİMCİLERLE TANIŞTIK
Nazım'ı Silifke'deki dostlarla andık. Yusuf Uygan'ın "Memleketimi Seviyorum Nazım Hikmet"adlı fotoğraf sergisini gezdik.Silifkeli şairler Aydan Yalçın ve Gültekin Tezcan'ın şiirleri ile tanıştık.Duvarsız Sanat Tiyatrosu oyuncularına ve oradaki tüm Nazım dostlarına teşekkürler. pic.twitter.com/kJUhGFdWvw
— Derya Demir (@MARTIDERYA) 3 Haziran 2018
Eğitim-İş Sendikası'nı ziyaret ettik. Dinci gerici, piyasacı bu düzenden şikayetçi olan ve direk etkilenen umut dolu eğitimcilerle tanıştık. Ülkeyi bir binaya benzeten ve "bir katını değil tamamını değiştirmemiz gerekir" diyen öğretmenlerimiz iyi ki varlar! #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/1j8ALWM3K1
— Derya Demir (@MARTIDERYA) 2 Haziran 2018
TEKİRDAĞ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TURAN ARSLAN: PAZAR YERİ ÇALIŞMASI
Pazaryeri çalışmamızdan pic.twitter.com/DGHLjmaHkv
— Turan Arslan(Tekirdağ Bağımsız Milletvekili Adayı) (@TuranArslan59) 2 Haziran 2018
Konvoyumuzdan kısa bir video #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/aomqRjZL86
— Turan Arslan(Tekirdağ Bağımsız Milletvekili Adayı) (@TuranArslan59) 1 Haziran 2018