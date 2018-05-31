Bu Düzen Değişmeli Platformu günlüğü

Bu Düzen Değişmeli Platformu'ndan, 24 Haziran seçimlerine sosyalizmin sesi olarak girecek 17 bağımsız milletvekili adayının çalışmaları devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev ziyaretlerle devam eden seçim çalışmalarından günlük notlar haberimizde.

24 Haziran seçimlerine diğer partilerden ve adaylardan farklı olarak "Bu Düzen Değişmeli" diyerek giren 17 bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları ülke genelinde ilgi görmeye devam ediyor.

13 ilde, 17 bölgede seçim çalışmalarını sürdüren Platformun vekil adaylarının seçim sürecine ilişkin günlük notları ve paylaşımlarını derledik.

ADANA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TUĞÇE SEZEN GEDİK: REŞATBEY VE AKKAPI'DAYDIK

Gündüzlerinde sömürülmediğimiz, gecelerinde aç yatmadığımız bir ülke için #BuDüzenDeğişmeli Reşatbey Mahallesi'ndeyiz. pic.twitter.com/Pos2xsmmpq — Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 30 Mayıs 2018

ANKARA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ALİ RIZA AYDIN: ÇANKAYA BELEDİYESİ EMEKÇİLERİYLE BULUŞTUK

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Çankaya Belediyesi emekçileriyle buluştuk.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/XyP3ZXQDyD — Ali Rıza Aydın (@AliRizaAyd) 30 Mayıs 2018

Seçim çalışmalarımıza "Bu Düzen Değişmeli" diyenlerle birlikte güçlü bir şekilde devam ediyoruz. #BuDüzenDeğişmeli https://t.co/xFth58WO4O — Ali Rıza Aydın (@AliRizaAyd) 30 Mayıs 2018

ANKARA 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZGE AYDEMİR GÜNEY: HER GÜN BATIKENT'TEYİZ

#BuDüzenDeğişmeli diyenler her gün Ankara Batıkent'te! Emekçiler, gençler, yurtseverler güzel günler için sabırla çalışıyor pic.twitter.com/ei5OVLAL9Y — Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 30 Mayıs 2018

Seçim çalışmalarımız kapsamında dost kurum ve kuruluşlara ziyaretlerimiz sürüyor. Bugün PSAKD Yenimahalle Şube ve Cemevini ziyaret ettik. pic.twitter.com/3De8uehsgR — Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 30 Mayıs 2018

ANTALYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SEVİNÇ İLKUÇAN SERTBARUT: MURATPAŞA KENT MEYDANINDAYDIK

Boyun Eğme gazetemizle sesimizi sokak sokak, ev ev yaymaya devam ediyoruz. Çaresiz değilsiniz. Bu düzenin dışında bir alternatif var diyoruz. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/5rNc4i8XU2 — Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 30 Mayıs 2018

Antalya Muratpaşa Kent Meydanı'ndaydık. Çaresiz değilsiniz. Oylar bu #BuDüzenDeğismeli diyen sosyalizmin adaylarına ! pic.twitter.com/NlhHdRcXAI — Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 29 Mayıs 2018

BURSA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SALİH ÇAM: DİRENİŞTEKİ CARGILL İŞÇİLERİYLE BULUŞTUK

Bu Düzen Değişmeli Platformu #Bursa 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Salih Çam sendikalı oldukları gerekçesiyle işlerine son verilen ve 43 gündür direnişte olan Cargill işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.#BuDüzenDeğişmeli | @DuzenDegismeli pic.twitter.com/GVRyOUzR3g — Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 30 Mayıs 2018

Bu Düzen Değişmeli Platformu #Bursa 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Salih Çam KESK Bursa Şubeler Platformu temsilcileriyle bir araya geldi. #BuDüzenDeğişmeli | @DuzenDegismeli pic.twitter.com/a5l1vJMj92 — Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 29 Mayıs 2018

ÇANAKKALE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI BERNA ERSOY: KORDON BOYUNDA ÇANAKKALELİLERLE KONUŞTUK

Kordon Boyundayız.

Eşitlik ve özgürlüğün sesini yükseltiyoruz.

Aydınlık günler için #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/ejDZlsd9gi — Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 28 Mayıs 2018

'Halkın seçeneğini güçlendirmek için'https://t.co/xJqiD7tpQD — Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 30 Mayıs 2018

DİYARBAKIR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SELAHATTİN TURĞA: DİYARBAKIR'DA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

ESKİŞEHİR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI OKTAY YOLSEVER: DOST PARTİ VE DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜ ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Eskişehir halkı para babalarına, enerji patronlarına boyun eğmeyecek! Bu düzen değişmeli, bu düzeni değiştireceğiz. @DuzenDegismeli #termiksantralehayır pic.twitter.com/y0Ozhkjt6I — Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 30 Mayıs 2018

Bugün Bu Düzen Değişmeli Platformu olarak ÖDP Eskişehir binasını ziyaret ettik. #OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/uAxPmuLGzZ — Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 30 Mayıs 2018

İSTANBUL 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI AYDEMİR GÜLER: DÜZENDEN BIKANLARIN KOLUNA GİRMENİN PEŞİNDEYİZ

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ni ziyaret ettik. pic.twitter.com/vwJlIjIV2K — Aydemir Güler (@AydemirGuler) 30 Mayıs 2018

Bütün emekçilerin, bu gerici patron düzeninden bıkanların koluna girmenin peşindeyiz #BuDüzenDeğişmeli #Maltepe Pazar Çalışması #Oylardüzendeğişikliğine pic.twitter.com/Z4Xlf6QhE9 — Aydemir Güler (@AydemirGuler) 29 Mayıs 2018

İSTANBUL 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ORHAN AYDIN: ANLAMAK GİDENİ VE GELMEKTE OLANI

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 2. bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın: Bu çürümüş düzeni yere çalalım @orhanaydin6 https://t.co/tVYMXWgIpG — BuDüzenDeğişmeli (@DuzenDegismeli) 30 Mayıs 2018

İSTANBUL 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ATAKAN BOYOĞLU: SİYAVUŞPAŞA PAZARINDAYIZ

İZMİR 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DENİZ ARIK BİNBAY: BİR ÇOCUĞUN AKORDEONUNDA...

İZMİR 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI KEMAL OKUYAN: SAĞLIK EMEKÇİLERİ BU SAĞLIKSIZ DÜZEN DEĞİŞMELİ DİYOR

Sağlık emekçileri bu sağlıksız düzen değişmeli diyor..#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/9lhLyXkUhK — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 30 Mayıs 2018

KOCAELİ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI MUSTAFA TOZKOPARAN: ARFESAN İŞÇİLERİNE BİLDİRGEMİZİ ULAŞTIRDIK

Bu düzen çatırdıyor, ayağa kalkmazsak altında kalacağız.

Oylar #BuDüzenDeğişmeli diyenlere... pic.twitter.com/9dT7iQPHQJ — mustafa tozkoparan (@mtozkoparan1) 30 Mayıs 2018

KONYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI LÜTFİ DİLEK: HER YERDE SÖYLEDİĞİMİZİ KONYA'DA DA SÖYLÜYORUZ

Tüm Türkiye’de söylediğimiz Konya’da söylüyoruz: İşçilerin örgütlenmesi ve hakkını aramasının önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız. Üreten işçilerin çalıştıkları işyerlerinde söz sahibi olmasından daha doğal ne olabilir?https://t.co/TOJXNkqe5r — Lütfi Dilek (@lutfidilek1) 30 Mayıs 2018

MERSİN BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DERYA DEMİR: MERSİN SAHİLİ VE POZCU MAHALLESİ'NDEYDİK

Hepimiz bu düzenden şikayetçiyiz! Hepimiz mutsuzuz; ne iş güvencemiz var ne de yaşam! Kısacık hayatımızda hayallerimizi hep öteliyoruz; çünkü o kazandığımız üç beş kuruş asgari geçimimizi sağlamaya bile yetmiyor!Yaparsak biz yapacağız; başka bir kurtarıcı yok! #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/9GsqbVvGgY — Derya Demir (@MARTIDERYA) 27 Mayıs 2018

TEKİRDAĞ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TURAN ARSLAN: SARAY'DA VE ÇORLU'DA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Saray ilçesi kent meydanı ve halk pazarı bildiri çalışmamız. Burası kaçak saray değil halkın Sarayı pic.twitter.com/I9ub7XzM4y — Turan Arslan(Tekirdağ Bağımsız Milletvekili Adayı) (@TuranArslan59) 30 Mayıs 2018