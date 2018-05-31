Bu Düzen Değişmeli Platformu günlüğü

Bu Düzen Değişmeli Platformu'ndan, 24 Haziran seçimlerine sosyalizmin sesi olarak girecek 17 bağımsız milletvekili adayının çalışmaları devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev ziyaretlerle devam eden seçim çalışmalarından günlük notlar haberimizde.
Haber Merkezi
Perşembe, 31 Mayıs 2018 12:34

24 Haziran seçimlerine diğer partilerden ve adaylardan farklı olarak "Bu Düzen Değişmeli" diyerek giren 17 bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları ülke genelinde ilgi görmeye devam ediyor.

13 ilde, 17 bölgede seçim çalışmalarını sürdüren Platformun vekil adaylarının seçim sürecine ilişkin günlük notları ve paylaşımlarını derledik.

ADANA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TUĞÇE SEZEN GEDİK: REŞATBEY VE AKKAPI'DAYDIK

ANKARA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ALİ RIZA AYDIN: ÇANKAYA BELEDİYESİ EMEKÇİLERİYLE BULUŞTUK

ANKARA 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZGE AYDEMİR GÜNEY: HER GÜN BATIKENT'TEYİZ

ANTALYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SEVİNÇ İLKUÇAN SERTBARUT: MURATPAŞA KENT MEYDANINDAYDIK

BURSA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SALİH ÇAM: DİRENİŞTEKİ CARGILL İŞÇİLERİYLE BULUŞTUK

ÇANAKKALE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI BERNA ERSOY: KORDON BOYUNDA ÇANAKKALELİLERLE KONUŞTUK

DİYARBAKIR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SELAHATTİN TURĞA: DİYARBAKIR'DA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

ESKİŞEHİR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI OKTAY YOLSEVER: DOST PARTİ VE DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜ ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

İSTANBUL 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI AYDEMİR GÜLER: DÜZENDEN BIKANLARIN KOLUNA GİRMENİN PEŞİNDEYİZ

İSTANBUL 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ORHAN AYDIN: ANLAMAK GİDENİ VE GELMEKTE OLANI

İSTANBUL 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ATAKAN BOYOĞLU: SİYAVUŞPAŞA PAZARINDAYIZ

İZMİR 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DENİZ ARIK BİNBAY: BİR ÇOCUĞUN AKORDEONUNDA...

İZMİR 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI KEMAL OKUYAN: SAĞLIK EMEKÇİLERİ BU SAĞLIKSIZ DÜZEN DEĞİŞMELİ DİYOR

KOCAELİ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI MUSTAFA TOZKOPARAN: ARFESAN İŞÇİLERİNE BİLDİRGEMİZİ ULAŞTIRDIK

KONYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI LÜTFİ DİLEK: HER YERDE SÖYLEDİĞİMİZİ KONYA'DA DA SÖYLÜYORUZ

MERSİN BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DERYA DEMİR: MERSİN SAHİLİ VE POZCU MAHALLESİ'NDEYDİK

TEKİRDAĞ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TURAN ARSLAN: SARAY'DA VE ÇORLU'DA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR