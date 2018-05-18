Bu Düzen Değişmeli Platformu Eskişehir adayı: Bize vereceğiniz her oy bu düzene atılan tekmedir

"Bu Düzen Değişmeli Platformu" Eskişehir bağımsız milletvekili adayı Oktay Yolsever, Türkiye Komünist Partisi Eskişehir il binasında düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını duyurdu.
Ülkenin birçok farklı noktasında "Bu düzen değişmeli” sözüyle bağımsız adaylar olarak seçimlere katıldıklarını belirten Yolsever, "Bu Düzen Değişmeli Platformu, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlere katılması hukuksuz bir şekilde engellenen Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla yola çıkıyor ve ülkenin 17 farklı seçim bölgesinde bağımsız adaylar ile seçimlere katılıyor" dedi.
"Siyasetin basit matematik hesaplarına ve istatistiklere indirgendiği, siyasetin elma ve armutların toplanıp çıkarılması hesabıyla yapıldığı bu tabloya karşı çıkmak için, solun sosyalizmin sesinin temsilcisi olarak seçimlere katılıyoruz" diyen Yolsever, "Eskişehir AKP’nin kan uyuşmazlığı yaşadığı en önemli kentlerden biri. AKP, bu kentin ilerici, yurtsever, laik dokusuyla bu kentin gençleriyle yıllardır kavga ediyor. Eskişehir halkı da AKP’den kurtulmayı tamamen hak ediyor. Peki Eskişehir halkı, halkımız AKP’den nasıl kurtulacak?" diye sordu.
Yolsever, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
AKP’den bunlar dincilik yaparak halkımızı kandırıyor bizdekiler öz, hakiki daha samimiler diyerek mi kurtulacağız?
AKP’den bunlar ABD’nin, AB’nin kapısında kul köle oldular ama şimdi araları limoni biz gelirsek ilişkileri düzeltiriz diyerek mi kurtulacağız?
AKP yandaş müteahhitleri yemledi, memleketin bütün birikimlerini yerli ve yabancı tekellere sattı. Biz de özelleştirmeciyiz ama kuralına yasasına uygun özelleştireceğiz, diyerek mi AKP’den kurtulacağız?
AKP yıllardır sadaka toplumu yaratarak bütün seçimleri kazandı, biz daha fazlasını dağıtırız diyerek mi AKP’den kurtulacağız?
AKP yumurtadan çıkmadı, AKP bu düzenin ihtiyaçları için yaratıldı. AKP’den kurtulmak için bu düzenle kavga etmek gerekiyor.
Daha fazla, dinciliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık kavgası vermek gerekiyor.
Özelleştirilen fabrikalarımızı, tesislerimizi kamulaştıracağız demek gerekiyor.
Sadaka toplumuna karşı planlı, kamusal sanayileşme ile işsizliği, yoksulluğu çözeceğiz demek gerekiyor.
Eskişehir halkı için bu düzen, para babalarının karı için kenti çöplüğe çevirecek termik santraldir.
Eskişehir emekçileri için bu düzen, binlerce insan Organize Sanayi Bölgelerinde asgari ücretle yoksulluk sınırının altında çalışırken, iş kazalarında ölürken Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Ticaret Odası’na seçilecek patronun 6 ay boyunca kentin gündemine sokulmasıdır.
Eskişehir halkı için bu düzen, eğitim yerlerde sürünürken, liselerde fiili özelleştirme yüzde 50’leri bulmuşken bunları çözmek yerine hala Yenikent’te ve başka semtlerde okulların imam hatipleştirilmesidir.
Eskişehir’in öğrencileri için bu düzen yoksulluktur, okurken üç kuruşa hizmet emeğinin sömürülmesidir.
Eskişehir halkı için bu düzen, satılması planlanan Şeker Fabrikası, suyuyla havasıyla zehirlenirlerse zehirlensinler diyen AKP bürokratları, üniversiteleri ilericilerden temizleyeceğiz deyip psikopat yuvası haline getiren rektörlerdir.
Eskişehir için bu düzen Ali İsmail’e atılan tekmedir.
Ben bağımsız aday Oktay Yolsever, “Bu düzen değişmeli” diyerek yola çıkan yol arkadaşlarımla beraber sadece sivrisinekleri öldürmek için değil, bataklığı tamamen kurutmak için halkımızın oyuna talibiz. Bize vereceğiniz her oy bu düzene atılan bir tekmedir.
Türkiye son kırk yıldır birilerinden kurtulmak üzerinden seçimlere giriyor. Kenan Paşa’dan kurtulduk derken Özal’a yakalandık, Özal’dan kurtulduk derken Refah’a yakalandık. Bir dönem kurtulmak istediklerimiz başka zaman kurtarıcı olarak sunuldu. Halk sahneye çıkmadıkça sahte kurtarıcılar umudumuzu sömürmeye devam edecek.
Türkiye halkının sahneye çıkmasının zamanı geldi. “Bu düzen değişmeli” diyenler, emekçi halkımızı kol kola aydınlık bir Türkiye için sahneye çağırıyor.