Bu Düzen Değişmeli Platformu Eskişehir adayı: Bize vereceğiniz her oy bu düzene atılan tekmedir

24 Haziran seçimlerine Bu Düzen Değişmeli Plaftormu'nun Eskişehir bağımsız milletvekili adayı olarak girecek olan Oktay Yolsever, 'Bize vereceğiniz her oy bu düzene atılan bir tekmedir' dedi.

"Bu Düzen Değişmeli Platformu" Eskişehir bağımsız milletvekili adayı Oktay Yolsever, Türkiye Komünist Partisi Eskişehir il binasında düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını duyurdu.

Ülkenin birçok farklı noktasında "Bu düzen değişmeli” sözüyle bağımsız adaylar olarak seçimlere katıldıklarını belirten Yolsever, "Bu Düzen Değişmeli Platformu, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlere katılması hukuksuz bir şekilde engellenen Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla yola çıkıyor ve ülkenin 17 farklı seçim bölgesinde bağımsız adaylar ile seçimlere katılıyor" dedi.

"Siyasetin basit matematik hesaplarına ve istatistiklere indirgendiği, siyasetin elma ve armutların toplanıp çıkarılması hesabıyla yapıldığı bu tabloya karşı çıkmak için, solun sosyalizmin sesinin temsilcisi olarak seçimlere katılıyoruz" diyen Yolsever, "Eskişehir AKP’nin kan uyuşmazlığı yaşadığı en önemli kentlerden biri. AKP, bu kentin ilerici, yurtsever, laik dokusuyla bu kentin gençleriyle yıllardır kavga ediyor. Eskişehir halkı da AKP’den kurtulmayı tamamen hak ediyor. Peki Eskişehir halkı, halkımız AKP’den nasıl kurtulacak?" diye sordu.

Yolsever, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: