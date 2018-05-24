Bu Düzen Değişmeli Platformu Bursa adayından Birleşik Metal İş'e ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 24 Haziran seçimlerindeki Bursa bağımsız milletvekili adayı Salih Çam, seçim çalışmaları kapsamında Birleşik Metal İş Sendikası Bursa Şubesi'ne ziyarette bulundu.

24 Haziran Genel Seçimleri’ne 13 ilde 17 bağımsız adayla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun (BDDP) Bursa 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Salih Çam, Birleşik Metal-İş Bursa Şubesi’ni ziyaret etti.

Çam, işçi sınıfı açısında önümüzdeki seçimlerin önemli bir uğrak olduğunu ve düzenin tüm engellemelerine rağmen komünistlerin mücadesine engel olamayacağını, sosyalizm propagandasının tek gerçek olduğunu dile getirdi.

İşçi sınıfı açısından zor bir dönemde olunduğunu ve örgütlülüğün işçi mücadelelerinin önünü açacağını dile getiren Birleşik Metal İş Şube Başkanı Ayhan Ekinci, sosyalistlerin seçimlere girmelerinin tüm engellemelere rağmen oldukça önemli olduğunu ve metal işçileri içinde güç yaratacağına inandığını vurguladı.

Salih Çam, emekli eğitim emekçisi ve BDDP'nin Bursa 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı.