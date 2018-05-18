Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya adayı resmi başvurusunu yaptı

Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya bağımsız milletvekili adayı Sevinç (İlkuçan) Sertbarut resmi başvurusunu yaptı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu bağımsız milletvekili adayı Sevinç (İlkuçan) Sertbarut, bugün Antalya İl Seçim Kurulu’na evraklarını teslim ederek resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Seçim Kurulu'na avukatı ve bir gurup yoldaşı ile gelen Sertbarut, Seçim Kurulu binası çevresinde çalışan kafe işçileri ile de sohbet etti. Sohbette Sertbarut “Dün 62, bugün de 21 yaşında iki işçiyi iş cinayetinde kaybettik. 62 yaşında inşaat işçiliğine mecbur bırakan, hayatının baharında bir genci hayattan koparan bu düzen değişmeli. Her ay yüze yakın işçi ölüyor, bunu kabul etmiyoruz” dedi.