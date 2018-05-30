Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara'da seçim çalışmalarını sürdürüyor

Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Sosyal-İş Sendikası'na bir ziyarette bulunurken, akşam saatlerinde de Ayrancı'da bir kafede düzenlenen seçim toplantısına katıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler, söyleşiler gerçekleştiren Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Ali Rıza Aydın, Ayrancı Çarşı Kafe’de Ayrancı halkıyla seçim üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

İsmini Beşiktaş’ın “Çarşı” taraftar grubundan alan kafede yapılan söyleşide söz alanların çoğu kafalarında çok sayıda soru işareti olduğunu, bu düzenin değişmesi gerektiğini ancak nasıl değiştirileceğine dair güçlü bir seçeneğin olması gerektiğini aktardı.

Soru üzerine sınıflar mücadelesinin ortaya çıkışını ve bugüne değin geçirdiği süreçlere, kazanımlarına değinen Ali Rıza Aydın, “beklemek bizim işimiz değil, bekleyerek bu düzen değişmez, bu düzeni bir araya gelerek, örgütlenerek değiştireceğiz” dedi.

Uzun süren söyleşide daha sonra “nasıl bir düzen istiyoruz” üzerine çeşitli görüşler paylaşıldı.

SOSYAL-İŞ'E ZİYARET

Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Ali Riza Aydın Sosyal-İş Sendikası Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Ali Rıza Aydın ziyaretinde Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Çivi ile görüştü.

Siyasi mücadele ve sendikal mücadelenin işçi sınıfı mücadelesini ayrılmaz parçası olduğu ve birbirini güçlendirdiğine değinen Aydın, işçi sınıfının kazanımlarının toplumun tüm kesimlerinin kazanımı anlamına geldiğini ve bugün bu düzenin değişmesinin bu sebeple zorunlu olduğunu vurguladı.

Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk ise konuşmasında, Sosyal-İş’in örgütlenme ve kazanımlarından bahsederek Aydın’ın vurguladığı sendikal mücadele ve siyasi mücadele birbirini besleyen süreçler olduğunu yaşayarak gördüklerini, işçi sınıfı partilerinin güçlenmesi gerektiğine inandığını aktardı.