Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara adayı Güney, icra kâtipleriyle buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Ankara 3. Bölge’den bağımsız milletvekili adayı Özge Aydemir Güney, Ankara İcra Müdürlükleri’nde icra kâtipleriyle buluştu.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Ankara 3. Bölge’den bağımsız milletvekili adayı Özge Aydemir Güney, bugün öğle arasında Ankara İcra Müdürlükleri’nde icra kâtipleriyle bir araya geldi. Buluşmada icra katiplerinin çalışma koşullarından, 24 Haziran seçimlerinden, emekçilerin kurtuluşunun nerede olduğu üzerinden keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Hali hazırda 7 adliyeye sahip başkentte, adalet hizmetlerinin yürütüldüğü binaların 5’i plaza niteliğinde. Bu ise, başlı başına kamudan özel sektöre; yani plazaların maliki olan inşaat firmalarına kira bedeli adı altında her ay yüklü miktarda kaynak aktarımı anlamına geliyor. Örneğin icra müdürlükleri için, BİMER’den alınan yanıta göre her ay 265.000 TL kira bedeli ödeniyor; bu bedel ise yurttaşların vergileri başta olmak üzere hazineden karşılanıyor. Bunun yanında adliye emekçileri açısından işyerlerinin 15 katlı plazalara taşınması; her gün inilip çıkılan onlarca basamak, temizlenecek onlarca kat, erişimi daha zor bir işyeri, daha yoğun çalışma koşulları, daha yorgun bedenler anlamına geliyor. Üstelik 15 katlı bir plazada, her gün tozlu icra dosyaları arasında mekik dokuyan icra katipleri, sarf ettikleri emeğin karşılığını almak bir yana patron avukatlarca çok düşük ücretlere çalıştırılıyorlar. Öte yandan bunca iş yoğunluğu arasında her an ulaşılabilir olmaları, mesajlarına hızlıca cevap vermeleri, her arandıklarında açmaları ve ofisten ısmarlanan tüm talepleri anında yerine getirmeleri bekleniyor; icra memurlarına talepleri imzalattıramadıklarında ise mobbing onları bekliyor.

Tüm bu özetlenen gerçeklik buluşmaya katılan icra katiplerinin ifadeleriyle; “Adalet hizmeti sunmak için dikilen bu binalar bile, kendi içlerinde çalışanlara dönük büyük bir adaletsizlik üretiyor.” şeklinde dile getirildi.

Buluşmada, kendisi de bir Ostim işçisi olan Özge Aydemir Güney; bugün ülkede tüm emekçilerin ortak dertleri olduğundan, bunların başında ise sömürü, yoksulluk, hayat pahalılığı, geçim derdinin geldiğinden; ve hatta eğitim, sağlık, barınma, beslenme gibi temel insani hakların dahi bugün devlet tarafından karşılanmadığından bahsetti. İşçilerin işyerlerinde yan yana gelmesinin, bir haksızlık yaşandığında bunun karşısına birlikte dikilebilmelerinin; çalışma koşullarında kazanımlar elde etmekteki önemini vurgulayan Güney, bunu kendi fabrikasındaki çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı deneyimlerden örneklerle aktardı. İcra katipleri Güney’in vurgusunu çok yakın zamanda deneyimledikleri somut bir örnekle onayladılar. Geçtiğimiz günlerde icra müdürlükleri, tüm taleplerin UYAP sisteminden gönderilmesini isteyerek dairelerin kapılarını kilitlemişler ve katipleri içeriye almamışlardı. Bu karar karşısında işsiz kalma tehlikesi ile karşılaşan katipler, icra müdürlükleri binasında eylem yaparak kapıların tekrardan açılmasını sağlamışlardı.

Buluşma Özge Aydemir Güney’in, kapitalist sistem yıkılmadığı müddetçe, emekçilerin çalışma hayatındaki iyileştirmelerin gelip geçici olacağı, emeğimizin tam anlamıyla karşılığını alabildiğimiz insanca bir düzenin ise ancak sosyalizmde mümkün olduğu vurgusu ile sonlandı ve katılımcılar, yarın saat 20.00’da ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde Bu Düzen Değişmeli diyenlerin yapacağı Ankara buluşmasına davet edildi.