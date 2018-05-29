Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara adayı Aydın'dan BirGün ve Cumhuriyet'e ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Ankara 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, BirGün ve Cumhuriyet gazetelerini ziyaret etti.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Ankara 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, BirGün gazetesini ziyaret etti. Görüşmede, BirGün gazetesi Ankara Temsilcisi Yaşar Aydın, Haber Müdürü Nurcan Gökdemir ve gazete yazarı Kansu Yıldırım’ın sorularını yanıtlayan Aydın, 24 Haziran seçimlerinde düzen partilerinin neden birer alternatif olamayacağını anlattı. Aydın, seçim çalışmaları hakkında da ayrıntılı bilgi verirken, “emekçilerin iktidarında aç, işsiz, yoksul kalmayacağını” bir kez daha hatırlattı. Bu Düzen Değişmeli Platformu, 24 Haziran Genel Seçimleri’ne 13 ilden 17 bağımsız adayla giriyor. Platform’un Ankara’da 1. bölge adayı Ali Rıza Aydın, 3. bölge adayı ise işçi Özge Aydemir Güney. CUMHURİYET ANKARA BÜROSUNA ZİYARET Ali Rıza Aydın, Cumhuriyet gazetesi Ankara bürosunu da ziyaret etti. Cumhuriyet gazetesi Haber Müdürü Ayşe Sayın’a seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın, 24 Haziran seçimlerine Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının ikamet ettiği 17 seçim bölgesinde aday göstererek gireceklerini anlattı. Aydın, görüşmede, “Türkiye bu düzene mecbur değildir” derken, artık halkın seçeneksiz olmadığını da söyledi.