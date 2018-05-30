Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara adayı Aydın, Çankaya Belediyesi çalışanlarıyla buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, 30 Mayıs günü Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde Çankaya Belediyesi çalışanlarıyla bir araya geldi.

24 Haziran’da yapılacak milletvekili seçimlerine bağımsız adaylarla katılacak olan Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun seçim çalışmaları, diğer seçim bölgelerinde olduğu gibi Ankara’da da bütün hızıyla devam ediyor.

Platformun Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, seçim çalışmaları kapsamında 30 Mayıs günü Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde Çankaya Belediyesi çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediye çalışanlarıyla yapılan söyleşide, Türkiye Komünist Partisi’nin seçimlere katılmasının YSK tarafından hukuksuz bir şekilde engellenmesinin ardından TKP’nin bağımsız adaylarla milletvekili seçimlerine katılma kararı aldığını hatırlatan Aydın, Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bağımsız milletvekili adaylarının sosyalist siyaseti seçim platformuna taşıyan tek ses olduğunu vurguladı.

Belediye çalışanları, düzen siyasetini karşısına alan Platformun seçim çalışmalarına dair bilgi veren Aydın’a, seçim çalışmaları sırasında yaptığı gözlemlere dair çok sayıda soru yöneltti. Seçimlere katılan partilerin milletvekili adaylarının saha çalışması yapmadığını anlatan Aydın, halkın siyasi tartışmalardan ziyade matematiksel hesapların ön planda olduğu bir düzleme yönlendirildiğini vurguladı. Aydın, bu durumun kendisinin halkta genel bir heyecansızlık yarattığına ve siyasetsizliği üretenin de düzen partilerinin programlarının benzerliği olduğuna vurgu yaptı. Bu nedenle, platformun seçim çalışmaları sırasında nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz sorusunu tartışmaya özel bir ağırlık verdiğini söyleyen Aydın, bu tartışmanın insanları heyecanlandırdığına dair gözlemlerini paylaştı.

Söyleşinin devamında düzen değişikliğine duyulan ihtiyaç çeşitli örnekler üzerinden tartışıldı. Çankaya Belediyesi çalışanları, Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun 8 Haziran Cuma günü saat 20.00’de ODTÜ Vişnelik tesislerinde yapacağı etkinliğe davet edildi.