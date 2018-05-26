Bu Düzen Değişmeli Platformu adayının çalışmasına saldırı girişimi

Bu Düzen Değişmeli Platformu Platformu'nun İzmir 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Deniz Arık Binbay'ın seçim çalışması ekibine AKP'li ve Saadet Partili kimlikleriyle tanınan bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırganlar, bölgede yaşayan yurttaşların desteğiyle uzaklaştırıldı.

İzmir'in Üçyol semtinde Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Deniz Arık Binbay'ın seçim çalışmasına yönelik saldırı girişiminde bulunuldu.

Dün öğleden sonra meydana gelen olayda, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun seçim bildirgesini ve Deniz Arık Binbay'a ait broşürleri dağıtan tanıtım ekibine, Üçyol civarında AKP'li ve Saadet Partili kimlikleriyle bilinen, bölge esnafı tarafından da tanınan bir grup saldırı girişiminde bulundu.

"Burada seçim çalışması yapamazsınız" diyen grup, Bu Düzen Değişmeli Paltformu'nun seçim ekibini engellemeye çalıştı.

Araya giren bölge halkı ve esnaflar, saldırganları uzaklaştırdı. Bu Düzen Değişmeli Platformu ekibi, çalışmalarını kaldıkları yerden devam etti.