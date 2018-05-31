Bu Düzen Değişmeli Platformu adayından Antalya Körfez'e ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya bağımsız milletvekili adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut, Antalya Körfez gazetesini ziyaret ederek 'Biz halka sosyalist seçeneği sunmak istiyoruz' dedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya bağımsız milletvekili adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut Antalya Körfez gazetesini ziyaret ederek, adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TKP üyesi Sertbarut, “Partimiz, seçimlere girme yeterliliği olmasına rağmen hukuksuz şekilde seçime sokulmadı. Halkı seçeneksiz bırakmamak için bağımsız adaylarla seçime girmeye karar verdik” dedi.

"Halkı seçeneksiz bırakmak istemediklerini" vurgulayan Sertbarut, “Diğer partilerin programları birbirinden farklı olmadığı için onları seçenek olarak görmedik. Biz halka sosyalist seçeneği sunmak istiyoruz. Bağımsız aday olmakla bu seçeneği sunmuş oluyoruz. Türkiye’nin farklı yerlerinde 17 bağımsız adayımız var. Ben de Antalya adayı olarak seçimlere katılıyorum” dedi.

'SORUNU ANCAK BU DÜZEN DEĞİŞMELİ DİYENLER ÇÖZEBİLİR'

Antalya’nın durumunun ülkenin durumunu yansıttığını belirten Sertbarut, “Portakal çiçeği kokan, doğayla iç içe bir şehir olan Antalya özelleştirmeci politikalarla yağmaya açıldı. Toroslar'daki taş ve maden ocaklarıyla doğanın tahribi inanılmaz boyutlara ulaştı. Turizm sektörü dalgalı bir seyir izliyor. Otel emekçileri geleceklerini göremiyor. Tarımın durumu turizmden farklı değil. Bu sorunları ancak ‘Bu düzen değişmelidir’ diyen TKP gibi partiler, biz çözebiliriz” sözlerini kullandı.

"Mevcut partilere oy vermenin, kimin bu düzenin başı olacağına onay vermek anlamına geleceğini" belirten Sertbarut, “Kimin bu düzenin başına geçeceğini belirlemek için değil, bu düzeni değiştirmek isteyenlerin sesini seçimlere, meclise taşımak için yola çıktık” diye konuştu.