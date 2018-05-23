Bu Düzen Değişmeli Platformu adayı Okuyan'dan direnişteki işçilere ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 2. bölge bağımsız milletvekili adayı Kemal Okuyan direnişteki işçileri ziyaret etti.
İlk olarak Bornova Belediyesi'ne bağlı Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde çalışırken AKP'nin çıkardığı 695-696 sayılı KHK'ler ile işine son verildiği için açlık grevine başlayan Ahmet Işıkoğlu'na dayanışma ziyareti gerçekleştirildi. Okuyan, açlık grevinin 15'nci gününde olan Ahmet Işıkoğlu'na dayanışma dileklerini iletti.
Daha sonra kadro beklerken "güvenlik soruşturması" bahanesiyle işten atıldıkları için direnişe başlayan Ege Üniversitesi işçileri ziyaret edildi. Ege Üniversitesi işçilerine seslenen Okuyan, Türkiye'nin büyük bir kriz içerisinde olduğunu, örgütlü mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.