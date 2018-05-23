Bu Düzen Değişmeli Platformu adayı Okuyan'dan direnişteki işçilere ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 2. bölge bağımsız milletvekili adayı Kemal Okuyan, Bornova Belediyesi'nden ve Ege Üniversitesi'nden 'güvenlik soruşturması' bahanesiyle atıldıkları için direnişlerini sürdüren işçileri ziyaret etti.

soL-İzmir