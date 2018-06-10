Bu Düzen Değişmeli Platformu adayı Aydemir Güler'den HAŞEDER'e ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Aydemir Güler, HAŞEDER'e ziyaret gerçekleştirdi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Aydemir Güler, bugün Maltepe-Aydınevler’deki HAŞEDER’de (Hacıdede Şeyhkoyun Kültür ve Dayanışma Derneği) çevre halkıyla ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Güler, TKP’nin seçimlere bağımsız adaylarla katılmasının sebebini anlatarak başladı. Önümüzdeki seçimler için hazırlıkların tamamlandığından da bahsetti.

Güler TKP’nin daha önceki seçimlerde de sıkça karşılaştığı bir sorundan bahsediyor; oyları bölüyorsunuz tepkisi. Buna dair ‘Çok uzun zamandan beri de AKP'den kurtulmamız çok önemli o yüzden oyları bölmeyin deniyor. Biz bunu hafife almıyoruz. Şimdi AKP’den kurtulmak lazım diyorlar; doğru ama biz oyları bölmüyoruz. CHP’nin bunu değiştireceğine inananlar ya da HDP’nin değiştireceğine inananlar, başka partinin değiştireceğine inananlar oraya oy versin. AKP’den kurtulmanın tek yolunun sosyalizmle olacağına inananlar bu düzen değişmeliye, bize oy versin diyoruz.’

Güler AKP’ye karşı mücadelede AKP hükümetinin tüm getirilerine; yobazlığa, gericiliğe, özelleştirmelere vs. karşı mücadele etmeden gerçekleşemeyeceğini ifade etti.

Güler yüzde 10 barajına dair de muhalefet partilerinin bir şey yapmamasını eleştirdi: ‘Yüzde 10 barajı 12 eylülün getirisi. Bu kadar zamanda sosyal demokratlar da iktidara geldi; ama bir şey demediler. Üstelik yüzde 10 barajının gerekçisi istikrar bu yanlış tamamen yanlış üstelik istikrar falan da sağlamıyor. Her seçimde başka bir sonuç Türkiye defalarca erken seçime gitti. Meclise giren yüzde 10’un üzerine yatmaya devam etti. Madem meclise girmeyi çok istiyorsunuz yüzde 10 barajıyla mücadele edin.’

Türkiye’de gericiliğe karşı mücadelede de muhalefetin eksik kaldığını ve imam hatiplerin kapatılması gerekliliğinden kimsenin bahsetmediğini söyledi. ‘Laiklikse imam hatipler kapatılacak. İmam hatiplerin kapatılmasını kimse savunmuyor bizden başka. AKP’nin düzenini eleştiren ve laiklik isteyenlerden de imam hatiplerin devam etmesini isteyenler var.’

Konuşmasına Türkiye’de ve dünyada sosyalist bakış açısının nasıl olması gerektiğine değinerek devam etti:

‘Ben sosyalistim sosyalist bakış açısına sahibim. Türkiye’de sosyalizmi savunmak için NATO'dan çıkılmasını savunacaksınız, emperyalizmle bağların kesilmesi gerekir bunsuz sosyalist olunmaz. Özelleştirmeler, yabancılaştırmayla beraber gider. Ona da karşı çıkacaksınız. Kapitalizmin son karşılığını işsizlik ve yoksullaşmayla yaşıyoruz. Türkiye’de yüzde 30 işsizlik var. Kapitalist ekonomi işsizliği çözmüyor; tam tersine işsizliğe ihtiyaç var kapitalist ekonomide. Bütün dünyada böyle. İşsizliğin asla ortadan kalkamayacağını düşünen; işsizlik azalsın diyenler düzen partilerine oy versin. Biz diyoruz ki işsizlik kaldırılabilir. Sosyalist ülkelerde işsizlik yoktu, anayasana yazıyorsun; işsizlik yasaktır ve uyguluyorsun. Çalışma süresi 4 saate indirilebilir. Ve aynı miktarda mal hizmet üretilebilir bu yapılmıyorsa kapitalizmden dolayı. Şimdi bu mu doğru yoksa işsizlik yok olsun mu?’

Güler, Türkiye’deki ekonomik krize ve 24 hazirandan sonraki durumuna değindi:

‘Türkiye’de kriz var bu ekonomik krizi kimse engelleyemez; inşaat sektörü patladı yüzde 20 satış oranı. Yüzde 80? Çöp. Bu bankada da patlar devlette de patlar. Türkiye halkı buna hazırlanmalı, mücadele etmeye hazırlanmalı. Bu düzen değişmeli diyenlerin sesinin yükselmesi lazım. Bu sözün güçlü olması gerekir, bizim dediğimiz bu, verdiğimiz mücadele bu.

Güler, konuşmasına TKP’nin mücadeleki yerinden ve Haziran direnişinden örneklerle devam etti.