Bu Düzen Değişmeli Platformu adayı Aydemir Güler, Çiçekçililerle buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, Üsküdar’da Çiçekçi Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Aydemir Güler, bugün Üsküdar Çiçekçi’de mahalle sakinleriyle buluştu.

Burada bir konuşma yapan Güler, İstanbul’un Anadolu yakasının “kentsel dönüşüm” adı altında topluca şantiyeye dönüştüğüne dikkat çekti. Güler “Hiçbirimiz farkında değiliz ben de değildim, geçenlerde ölen genç bir kızın anmasında duydum, inşaat kamyonlarından dolayı ölen kişi sayısı 60. Güvenlik önlemleri alınsın, sayı 40’a inecek. Hayatta kalanlar da benim başıma gelmedi, herhalde onda bir sorun var diyecek. Kent, hayatımızı yaşadığımız, sevdiklerimizin mutlu oldukları bir yer midir yoksa para kazanılacak bir yer midir?” dedi.

“Türkiye’de trafik sorunu çözülecekse otomotiv sektörüyle hesaplaşmak zorundasınız” diyen Güler, gericilik, işsizlik, yoksulluk sorunlarının tek tek çözümünün mümkün olmadığını, bu sorunların ancak düzen değişikliğiyle çözülebileceğini ifade etti.

Seçimlerde “stratejik oy kullanmak” diye bir kavram geliştiğini söyleyen Güler “Oy kullanacak olan kişi diyor ki ben aslında şuna inanıyorum ama bunun tersine oy vereceğim. Sosyalizmi savunuyorum ama oyumu eşitlik, özgürlük karşıtlarına vereceğim. Bu yaklaşımla kimse örgütlenmez, bu yaklaşımla hiçbir şey olmaz” dedi.

Türkiye’de sosyalistlerin, devrimcilerin yalnızlığa mahkum olmadığını belirten Güler, “2013 Gezi hareketinden sonra bunu diyecek halimiz yok. Mücadele etmek, örgütlenmek şartıyla” dedi.

Seçimlere kadarki dört haftayı hızlı bir tempoda değerlendireceklerini ifade eden Güler, seçimden sonra Türkiye’de yaşanacak krizle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Güler seçimin ertesi günü ne yapılacak sorusuna verilecek cevabın “IMF’yi teşhir etmek” olduğunu söyledi. Güler “Bu kriz karşısında işçilerin, emekçilerin sesini güçlü bir şekilde örgütlememiz lazım” dedi.