Bu Düzen Değişmeli diyenlerin Şişli buluşması sürüyor

İstanbul Şişli’de Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun düzenlediği Şişli Buluşması İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın’ın katılımıyla Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşiyor.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Şişli Buluşması İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın’ın sanat ve siyaset hayatını anlattığı sinevizyon gösterisiyle başladı. Sinevizyon gösterisinin ardından Esin Saraçoğlu platform adına yaptığı konuşmada seçim çalışmalarında yaşadıklarından bahsetti. Saraçoğlu şunları söyledi:

“Yorgunluğumuz sadece fiziksel, çünkü sesimize kulak verildiğini görüyoruz. Taleplerimiz basit, en temel haklarımızı istiyoruz. Taleplerimiz geniş kitleler tarafından olumlu karşılanıyor. Şimdiye kadar adalet diyenlerin hiçbiri satılan kamu mallarının geri alınacağını söylemedi. Dış politikada barış olacak diyenler emperyalizmle yapılan gizli anlaşmalar iptal edilecek demiyor."

Saraçoğlu şöyle devam etti:

“Bize kızıyorlar oyları bölüyorsunuz diye, biz ise bu düzen değişmeden hiçbir şey değişmez diyoruz. Şimdi sırası değil diyenlerin ertelemeci ideolojisi ile barışmayacağız. Esas yıllardır bu düzen değişmeli diyenlerin oylarını düzen partileri çalıyor. Çetelerin kraliçesine, şeriatçılarla işbirliği yapanlara bizden oy yok.”

“Erdoğan’dan biz de bıktık ama Erdoğan’ı yaratan düzenle mücadele etmekten bıkmadık” diyen Saraçoğlu ancak bu düzen değişmeli diyenlere oy verilirse değişimin başlayacağını söyledi.

Orhan Aydın konuşmaya yapmak üzere kürsüde.