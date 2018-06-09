'Bu Düzen Değişmeli' diyenler Yoğurtçu Parkı'nda buluşuyor

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, 10 Haziran Pazar saat 18.00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda Kadıköylülerle buluşacak.

İstanbul 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, 10 Haziran Pazar saat 18.00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda, Bu Düzen Değişmeli diyen Kadıköylülerle buluşacak.

Bu Düzen Değişmeli Platformu, 10 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Yoğurtçu Parkı’nda bir buluşma düzenliyor.

“10 Haziran Pazar günü saat 18.00'da Yoğurtçu Parkı'nda buluşuyoruz. Gelin birlikte bu düzene karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşalım” denilerek çağrısı yapılan buluşmaya, İstanbul 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler katılacak.