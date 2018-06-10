Bu Düzen Değişmeli diyenler Şişli'de buluştu

İstanbul Şişli’de Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun düzenlediği Şişli Buluşması İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın’ın katılımıyla Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşti.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Şişli Buluşması İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın’ın sanat ve siyaset hayatını anlattığı sinevizyon gösterisiyle başladı. Sinevizyon gösterisinin ardından Esin Saraçoğlu platform adına yaptığı konuşmada seçim çalışmalarında yaşadıklarından bahsetti. Saraçoğlu şunları söyledi:

“Yorgunluğumuz sadece fiziksel, çünkü sesimize kulak verildiğini görüyoruz. Taleplerimiz basit, en temel haklarımızı istiyoruz. Taleplerimiz geniş kitleler tarafından olumlu karşılanıyor. Şimdiye kadar adalet diyenlerin hiçbiri satılan kamu mallarının geri alınacağını söylemedi. Dış politikada barış olacak diyenler emperyalizmle yapılan gizli anlaşmalar iptal edilecek demiyor."

'OYLARI DÜZEN PARTİLERİ ÇALIYOR'

Saraçoğlu şöyle devam etti:

“Bize kızıyorlar oyları bölüyorsunuz diye, biz ise bu düzen değişmeden hiçbir şey değişmez diyoruz. Şimdi sırası değil diyenlerin ertelemeci ideolojisi ile barışmayacağız. Esas yıllardır bu düzen değişmeli diyenlerin oylarını düzen partileri çalıyor. Çetelerin kraliçesine, şeriatçılarla işbirliği yapanlara bizden oy yok.”

“Erdoğan’dan biz de bıktık ama Erdoğan’ı yaratan düzenle mücadele etmekten bıkmadık” diyen Saraçoğlu ancak bu düzen değişmeli diyenlere oy verilirse değişimin başlayacağını söyledi.

Platformun İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın ise yaptığı konuşmada yasaklara ve baskılara karşın 17 ayrı bölgede bağımsız adaylarla seçime girdiklerini belirtti. Dün yaşadığı bir olaydan söz eden Aydın Fatih bölgesinde çalışma yaptıkları sırada bir kirliliğe tanık olduğunu söyledi. “Aynı yerde AKP, CHP, MHP, İyi Parti standları… Çalıntı müziklerle bir kaos yaratmışlar. Biz yirmi gençle sadece kendi sesimizle ‘Bu Düzen Değişmeli’ dedik. Birbirine karışmış bu gürültüyü süpürmeliyiz ki bu düzen değişsin” dedi.

'SOSYALİZMDE EN ÇOK ÇOCUKLAR MUTLU OLACAK'

Çalışmanın ardından otururken yanlarına gelen bir çocuğun “Peki çocuklar da mutlu olacak mı?” dediğini söyleyen Aydın şöyle devam etti:

“O an ‘evet sosyalizmde en çok da çocuklar mutlu olacak’ dedim. Ama aklımdan çıkmadı bu konu. Düşününce binlerce çocuğun 15 yaşından önce evlendirildiğini hatırladım. Ensar’lar, istismarlar, çocuk işçiliği... Bunların hepsini değiştirmeliyiz ki çocuklar mutlu olsun” dedi.

Aydın şunları kaydetti:

“Çocuklarımıza saldıranlar 16 yıldır bu ülkenin her değerine saldıranlardır. Ellerinde iki şey kaldı. Biri din istismarı diğeri para. Bunları alın geriye boş bir çuval kalır. İşte bunu yapacağız. Ancak öyle mutlu bir ülke kurabiliriz.”

'ERDOĞAN HÜKÜMETİNİN ELİNDE BETON VE DEMİRDEN BAŞKA BİR ŞEY YOK'

Kendisinin Artvinli olduğunu ve bu kentin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu ancak 16 yıldır HES’lerle, inşaatlarla mahvedildiğini ifade eden Aydın şöyle konuştu:

“Doğayla insanı birbirinden kopardılar. Her yer böyle, Erdoğan hükümetinin elinde demir ve beton dışında bir şey yok. Fabrikalarımızı, topraklarımızı, kıyılarımız sattı, geriye sadece beton bıraktı. Hele İstanbul. Yaşanır olmaktan çıktı İstanbul. Binlerce fazla konut var ama milyonlarca insan kredi borçlusu.

Artık bu düzenin sürdürülebilirliği olmadığını belirten Orhan Aydın “Hırsız memleketin dününü olduğu gibi bugünün de çaldı. Ya talan ya yalan ya da hırsızlık. Devletin bankasından kredi alıp devletin mallarını aldılar. Üstüne vergi borçları da affedildi. İşadamlarına söylediklerini hatırlayın, işçi direnişlerini, grevleri OHAL sayesinde yasakladılar. Bu iktidar patronların sesi olmayı geçti, kendileri patron oldu” dedi.

AKP'NİN SANAT DÜŞMANLIĞI

AKP iktidarının sanat düşmanlığından da söz eden Aydın AKM’nin her türlü kanunsuzlukla yıkıldığını vurgulayarak yıllardır İstanbul’da opera olmadığını dile getirdi.

Aydın şöyle devam etti:

“Hayatlarında tiyatroya gitmeyenler, operayı, baleyi bilmeyenler, kütüphanelere girmemiş olanlar, sahnelerimizi, kültürümüzü, tarihimizi yok ediyorlar. Yapılması gereken çok açık, ayağa kalkmamız gerekiyor. Yan yana gelip onurlarımızı birleştirmeliyiz.”

Orhan Aydın’ın konuşmasının ardından Yunanistan Komünist Partisi’nin Bu Düzen Değişmeli Platformu’na destek mesajını içeren video izlendi.

Etkinliğin sonunda Orhan Aydın kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.