Bu düzen değişmeli diyenler Silivri’de bir araya geldi

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, Silivri’de gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada ‘Biz seçimi kazanabiliriz. Türkiye'de üçüncü bölgede özellikle tek sol alternatifiz. Türkiye'nin 16 yıllık tarihine bakın. Ne zaman örgütlü ve güçlü durmaya başladıysak hep kazandık. Yine örgütlü durarak kazanabiliriz’ dedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 3. Bölge'deki seçim çalışmaları sürüyor. Platformun bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu ve Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Gülçin Uz'un katılımıyla İstanbul'un Silivri ilçesinde seçim toplantısı düzenlendi.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantı bağımsız aday Atakan Boyoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

'DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ ACİL İHTİYAÇ'

Konuşmasında düzen değişikliğinin neden acil bir ihtiyaç olduğundan bahseden Boyoğlu, “Hakkımıza sahip çıkarsak kazanmamak için bir nedenimiz yok. Hatırlarsınız 2013'ün Haziran ayında 15 milyon sokağa çıktı, Tayyip Erdoğan Fas'a kaçtı. Fakat düzen muhalefeti sandığı işaret etti. 'Çözüm sandıktır' dedi. Halbuki biz çözümü sokakta ortaya koymuştuk. Ülkeyi yönetemez hale gelen bir partiyi muhalefet bu zamana kadar taşıdı” dedi.

Kendisine sorulan “Neden cumhurbaşkanı adayı çıkarmadınız?” sorusuna yanıt veren Boyoğlu şunları kaydetti: “Biz 'hayır'ın kazanıldığını düşünüyoruz. Biz, kazandığımız ve sırf kaybedeni istedi diye yapılacak bir seçime girmek istemiyoruz. Biz gücümüzü örgütlülüğümüzden alırız. Halkı arkasına almayan bir güç bizim için bir şey ifade etmez. İlk tercihimiz TKP'nin seçime girmesiydi fakat bu hukuksuz bir biçimde engellenmiş olduğu için bağımsız adaylarla seçime girdik.”

Halkın AKP'den sıkıldığını hatırlatan Boyoğlu “Bunun aksini iddia edemeyiz ancak diğer adayların da çözüm olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla AKP gibi sermayeye hizmet edecek herhangi bir aday çözüm üretmeyecek. 3. bölgede güçlenirsek, Silivri'deki tarım arazilerine lüks konutlar dikilemeyecek. Silivri'nin yağmalanmasının önüne geçilecek” ifadelerini kullandı.

'ÖRGÜTLÜ DURDUĞUMUZDA DAİMA KAZANDIK'

Boyoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz seçimi kazanabiliriz. Türkiye'de üçüncü bölgede özellikle tek sol alternatifiz. Türkiye'nin 16 yıllık tarihine bakın. Ne zaman örgütlü ve güçlü durmaya başladıysak kazandık. Bu ülkede şeker fabrikaları satılıyor doğru, ama öncesinde TEKEL fabrikası kapatıldı. Bugün TEKEL kapatılırken şeker işçileri bunun karşısında örgütlü bir ses çıkarabilseydi TEKEL kapatılmayacaktı. Siz, size 'ben hallederim, ben yaparım' diyenlere asla inanmayın.

Krize örgütsüz, dağınık girersek krizin faturası bize kesilecek. 2001 krizinde sermaye yan yana durdu; emekçilere, öğrencilere karşı baskı aygıtları kullanıldı. Biz onların elinden iktidarı bunun için almalıyız ki, çocuklarımıza güvenli bir gelecek temin edelim.”

'SEÇİMLERİ KAZANACAĞIZ'

Boyoğlu'nun sözlerini tamamlamasının ardından konuşan TKP Merkez Komite üyesi Gülçin Uz ise, “Düzen cephesinden doldurulamayan bir boşluk var. Türkiye sol hareketlerine baktığınızda orada da bu boşluk var. Biz buraya baktığımızda avantajları ve dezavantajları görüyoruz. Düzen içi alternatiflere olan inanç bugün azalmış durumda. Bu seçim döneminde, 'Türkiye'de seçimlerin meşruluğu kalmadı' diyebiliyoruz. Toplum açısından baktığınızda kimi ayırt edici özellikleri var sistemin. 'Bu gitsin de biraz nefes alalım' hissiyatı var bu dönemin. Bir nefes alma ihtiyacı toplumun önemli bir kesiminde var. Ama bir yandan da şöyle bir gerçeklik var: Düzen değişikliği ihtiyacı. O da bizim açımızdan sosyalizm seçeneğini güçlendirmektir. Bugün düzen değişikliği talebini Meclis'e taşımak çok gerçek bir ihtiyaç. Bunu daha kolay anlatabiliyor olmamızın bir nedeni bu 16 yıllık süreç. 'Biz zaten kazanamayacağımızı bilerek seçime giriyoruz' demiyoruz. O boşluğa yerleşmek, o boşluğa sosyalizm seçeneğini yerleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı soru ve cevap kısmının ardından sona erdi.

