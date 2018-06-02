Bu Düzen Değişmeli diyenler pedal çevirdi: Bu konvoy başka konvoy

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Kemal Okuyan ve platformu destekleyen yurttaşlar 'Dümen değil pedal çeviriyoruz' sloganıyla Bostanlı'dan Karşıyaka'ya bisikletli konvoy düzenledi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız milletvekili adayları çalışmalarını sürdürüyor.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 2. bölge bağımsız milletvekili adayı Kemal Okuyan ve platformu destekleyen yurttaşlar "Dümen değil pedal çeviriyoruz" sloganıyla Bostanlı'dan Karşıyaka'ya bisikletli konvoy düzenledi.

İzmir 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Kemal Okuyan, "Bu düzen değişmeli diyen adaylar olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün bir seçim konvoyu oluşturacaktık ancak çevre ve gürültü kirliliği yapmamak için dostlarımızla, yoldaşlarımızla bisiklet turu yapacağız ve Karşıyaka çarşısında yurttaşlarımızla buluşacağız" dedi.





Karşıyaka sahilindeki bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.