'Bu Düzen Değişmeli' diyenler Halkalı'da bir araya geldi

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Halkalı Samsunlular Derneği'nde "Bu Düzen Değişmeli" diyen yurttaşlarla bir araya geldi.

Dernek binasında ve dernek üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda AKP'nin ülkede yarattığı ekonomik ve toplumsal yıkıma karşı örgütlenmenin önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda konuşan bağımsız aday Atakan Boyoğlu, laikliğin toplumsal yaşamdan ve devlet kurumlarından parça sökülerek atıldığını ifade ederek, Madımak katliamcılarının “umut” diye pazarlandığını ifade etti.

Boyoğlu, dini referansların toplumu etkilememesi gerektiğini vurgulayarak, AKP'nin cemaat ve tarikatlarla dinsel istismarda bulunduğunu ancak AKP'den önce de sağ siyasetin tüm unsurlarının tarikatlara sırtını yasladığının unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun neyi amaçladığını anlatan Boyoğlu, ücretsiz barınma hakkından laik bilimsel eğitim hakkına kadar, eşit yurttaşlık haklarını savunmayanların “sol” adına bir şey söyleyemeceğinin altını çizdi.

Ülkedeki baskı rejimine karşı örgütlenilmesi gerektiğini söyleyen Boyoğlu, 'Oyları bölüyorsunuz' diyenlere ilişkin 'Sağcılara karşı durmak için evet oyları bölüyoruz' ifadelerini kullandı.

Boyoğlu, "AKP baskın seçimle meşru olmayan referandum sonuçlarını meşru göstermeye çalışıyor ve bu da en çok kendine 'solcuyum' diyenler tarafından destek görüyor" şeklinde konuştu.

Boyoğlu, emperyalizme ve kapitalizme ancak Boyun eğmeyenlerin, 'Bu Düzen Değişmeli' diyenlerin karşı durabileceğini ifade etti.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. Etkinliğe yazar Orhan Gökdemir de katıldı.