'Bu Düzen Değişmeli' diyenler Avcılar'da buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, Avcılar'da düzenin değişmesini isteyen yurttaşlarla bir araya geldi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 3. Bölge'deki çalışmaları yoğun destek görüyor. Platformun 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu'nun katılımıyla İstanbul Avcılar'da bulunan TKP ilçe binasında yapılan toplantıda düzen değişikliği talebinin aciliyeti ve önemi konuşuldu.

TKP Avcılar İlçe Örgütü adına yapılan açılış konuşmasının ardından platformun bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun neyi amaçladığını, düzen karşıtı temsiliyete neden oy verilmesi gerektiğini anlattı.

AKP'nin 16 yılda yarattığı tahribatı anlatarak konuşmasına başlayan Boyoğlu, “AKP iktidara geldiğinden beri bir proje partisiydi. Biz bu projenin emperyalizme ve sermayeye hizmet ettiğini defalarca söylemiştik. AKP öncesinde yaratılan ekonomik kriz ise işçi sınıfına yüklendi. Bu süreçte işçi sınıfı örgütsüzdü. AKP de o örgütsüzlükten çıkarak iktidara gelen bir parti oldu. O dönem özellikle liberal solcuların 'bunlar sol değerlere sahip çıkar' gibi çıkışları vardı. AKP de o dönem estirdiği 'reform' rüzgarlarıyla liberallerin bir kez daha desteğini almıştı. Sonrasında AKP kendi muhalefetini şekillendirmeye başladı. KCK operasyonlarıyla Kemalistlere ben 'Kürtlerle hesaplaşıyorum', Balyoz ve Ergenekon operasyonlarıyla 'Ben Kemalistlerle hesaplaşıyorum' diyordu. AKP iktidarı işçi sınıfını örgütsüzleştirmek ve gericileştirmek için liberallerin desteği ile pompalanırken, TÜSİAD ve patronlar da AKP'nin işçi sınıfına yönelik saldırılarına destek veriyordu” ifadelerini kullandı.

'LAİKLİĞİ SAVUNAN BİR TEK BİZ KALDIK'

“AKP her şeyden önce bir düzen partisidir” diyerek devam eden Boyoğlu şunları söyledi:

“AKP'nin yerine gelecek tüm düzen güçleri sermayeye alan açmak zorunda. Bir tek bağımsız sosyalist adaylar dışında. Laikliği savunan bir tek biz kaldık, onun dışındaki tüm güçler tasfiye edildi. AKP'nin sıkıştığı tüm noktalarda muhalefetin desteğiyle ayağa kalktığını defalarca gördük. İnsanlar 2013'ün Haziran ayında sokaklarda direnirken muhalefet olduğunu iddia edenler ülke tarihinin gördüğü en büyük sokak hareketini sandığa çekerek AKP'nin ekmeğine yağ sürdüler. Biz aslında TKP'nin adaylarıyız. Biz bir iradeyi temsil ediyoruz. O irade insanca yaşamı temsil eden bir iradedir.”

AKP'nin iktidara geldiği günden beri sürekli olarak "şantaj politikaları" yürüttüğünü belirten Boyoğlu, bu şantajların muhalefet eliyle de yürütüldüğünü söyledi.

'ANCAK BİRLİKTE DEĞİŞTİREBİLİRİZ'

Boyoğlu şöyle devam etti:

“AKP'li seçimler, 'AKP'ye karşı birleşmeliyiz diyerek' atlatıldı. Şimdi de AKP'nin ekonomik krizine dolar şantajı yapılıyor, CHP 'AKP mutlaka gitmeli' diye şantaj yapıyor. Bu AKP'nin amacına ulaştığı anlamına geliyor. Biz diyoruz ki, 'düzeni değiştirmek isteyen temsilcilere oy verin'. Bir adayın ya da bir kişinin bu ülkenin kaderini değiştireceğini iddia etmiyoruz. Bu ülkenin kaderini ancak birlikte değiştirebiliriz. Avcılar'daki belediye işçilerine destek vereceğiz ki, başka belediyelerdeki sömürünün önüne geçebilelim. AKP'nin yarattığı şantajlara boyun eğmemeliyiz. Bize sürekli 'bu seçim çok kritik, AKP'den kurtulmalıyız' dediler. Kim dedi, kimin için dedi? Ekmeleddin İhsanoğlu için. Ve şu anda Sivas Katliamı'na 'katliam' bile diyemeyen bir aday sundular. Biz imam hatipleri kapatacağız, şeriatçılara geçit vermeyeceğiz, sermayenin tekerine çomak sokacağız. Unutmayalım, örgütlü olduğumuzda kazanabiliyoruz. Biz o zaman sokaktaydık ve AKP evine kapanmıştı. Bugün ihtiyacımız olan şey sadece 'nefes almak' değil nefes almaktan fazlası lazım. Biz bitkisel hayattayız ve yaşamamız için daha fazlası lazım. Bizim için temsiliyetini insanca yaşamdan yana koyanların oyları çok önemli. Onların seçim otobüsleri, kanalları, paraları çok olabilir. Ama biz de sokaktayız. Sokakta yayılmak zorundayız, ev ev, işyeri işyeri çalışmak zorundayız. Birlikte olursak başaracağız.”

'DİRENECEĞİZ'

Direnişteki Avcılar Belediyesi temizlik işçilerinin de katıldığı toplantıda, Avcılar'daki mücadele ve yaklaşan seçimler öncesinde düzen partilerinin ne denli ucuz yalanlara başvurdukları anlatıldı. Direnişteki emekçiler adına konuşan bir işçi, "Patronlarla yan yana duranlar işçilerin yanında olamazlar. İşimiz çok zor ama başka çıkışımız yok. Direneceğiz, hem Avcılar'da temizlik işçileri olarak yaşadığımız haksızlığa, hem de başta AKP olmak üzere düzenin tüm güçlerine karşı".