'Bu Düzen Değişmeli' diyenler Atakent'te buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu'nun katılımıyla Atakent'te seçim toplantısı yapıldı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu'nun katılımıyla Küçükçekmece'nin Atakent Mahallesi'nde geniş katılımlı seçim toplantısı yapıldı.

Toplantıda “Bu Düzen Değişmeli” diyenlerin sesinin TBMM'ye taşınması gerektiğini ifade eden Boyoğlu, bu ülkede sol adına, sosyalizm adına söylenen sözlerin doğru telaffuz edilmesi gerektiğini belirtti.

“Daha önceki seçimlerde gördük, Cem Boyner'den başka isimlere kadar, bir sürü sağcı ve liberal isim sol adına öne çıkarıldı” ifadelerini kullanan Boyoğlu, “Türkiye'de solcu olmayan adayları 'sizi bu kurtaracak' diye pazarlıyorlar. Milletvekili adayları arasında bağımsız adaylardan başka hiç kimse gerçekten solu temsil edemez”

TKP'nin hukuksuz engellemelerin ardından solun temel ilkelerini savunmak, sosyalizm sesini yükseltmek ve bu değerlerden ödün vermemek için bağımsız adaylarla seçime girdiğini belirten Boyoğlu, “Muradımız şu; 'bize oy verin gerisini boş verin' demiyoruz. Bize oy verin inandığınız şeyleri, sokağı örgütleyelim. AKP'den hesap sormak için kapitalizmden hesap sormak lazım. Bunların hiçbirini yapmayıp sadece AKP karşıtlığı yapılarak çözüm üretilemez” şeklinde konuştu.

Boyoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Dünyanın hiçbir yerinde özgürlükler tepeden inmedi, bunun için halkın ayağa kalkması lazım. Biz bu ülkede bu kurtuluşu Ekmeleddin'den ya da AKP kurucularından beklersek elbette kurtulamayız. Biz, bu düzenden kurtulmak isteyenlerin sesini Meclis'e taşımak için mücadele ediyoruz.

Küçükçekmece'deki Atakent Mahallesi için “Biz Haziran'da buraya bir muhtar seçtirebilmiştik” diyen Boyoğlu, “Biz bugün bunun aynısını milletvekilliği için de yapmalıyız. Başkanlık referandumunda Hayır'ın kazandığını biliyoruz. Sokağa çıkmak isteyen halkı eve geri gönderenleri de biliyoruz. Biz aklı fikri ücretsiz sağlık, barınma, ısınma, ulaşım ve eğitim hakkında olanları ancak oyu başka bir iradenin yanında olan insanları mücadeleye çağırıyoruz”.

Toplantı Atakent'te yapılacak çalışmalar ilişkin getirilen önerilerin ardından sona erdi.