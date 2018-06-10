'Bu Düzen Değişmeli' çağrısı Hacı Bektaş Kültür Derneği'nde

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği'nde yurttaşlarla bir araya geldi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği'nde "Bu Düzen Değişmeli" diyen yurttaşlarla bir araya geldi.

Derneğe bağlı Cemevi'nde yapılan toplantıda 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapıldı.

TKP heyetinin de katıldığı toplantıda konuşan Boyoğlu, düzen partilerinin Alevileri sadece bir "renk" olarak gördüklerini belirterek, gerçek sorunun ise eşit yurttaşlık hakkının gasp edilmesi olduğunu hatırlattı.

AKP'nin ülkede yarattığı ekonomik, siyasi ve toplumsal yıkımdan çıkışın ancak düzen değişikliğiyle gerçekleşebileceğini belirten Boyoğlu, cemaat ve tarikatlarla bağlantıların sadece AKP'de olmadığını diğer tüm düzen güçlerinin de bunu bir istismar aracı olarak kullandığını ifade etti.

'BUGÜN İHTİYACIMIZ OLAN NEFES ALMAKTAN FAZLASI'

Boyoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Başta AKP olmak üzere, tüm düzen güçleri rantçılıklarını gizleyerek kendilerini zenginleştiriyorlar. Ancak insanlar, emek düşmanı bu düzenin yalanlarına inanmıyor. Yurttaşların önüne konan seçeneklerin birbirinden farkı yok. Tam da burada Bu Düzen Değişmeli Platformu devreye giriyor. Ve 'bu düzeni kökten değiştirmek gerek' diyerek halkımıza sesleniyor."

"İnsanlar 2013'ün Haziran ayında sokaklarda direnirken muhalefet olduğunu iddia edenler ülke tarihinin gördüğü en büyük sokak hareketini baltalamaya çalıştı. Sokağın zaferini seçim sandığına mahkum ettiler" diyen Boyoğlu, "Biz o zaman sokaktaydık ve AKP evine kapanmıştı. Bugün ihtiyacımız olan 'nefes almak' değil nefes almaktan fazlası lazım. Biz bitkisel hayattayız ve yaşamamız için daha fazlası lazım" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından bağımsız aday Atakan Boyoğlu'nun katılımıyla Yenibosna'daki semt pazarında bildiri dağıtımı yapıldı.