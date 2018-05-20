Aydınlanmanın şehri Eskişehir’de ‘Bu Düzen Değişmeli’ buluşması

​Bu Düzen Değişmeli Platformu, Eskişehir’de ilk toplantısını yaptı. Bağımsız milletvekili adayı Oktay Yolsever ‘Amacımız emekçi halkımıza başka bir dünyanın, sosyalizmin mümkün olduğunu anlatmak’ dedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Eskişehir’deki ilk toplantısını bugün yaptı. Birleşik Metal İş Sendikası’nın toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada Eskişehir bağımsız milletvekili adayı Oktay Yolsever bir konuşma yaptı.

‘41 YIL ÖNCE BU DÜZEN DEĞİŞMELİ DEDİM VE ÖRGÜTLENDİM’

Yolsever kendini tanıttıktan sonra nasıl örgütlendiğini anlattı:

“1967 yılında Bingöl’de bir köyde öğretmenlik yaparken feodalite ile tanıştım. Daha o gün dedim ki ‘bu düzen değişmeli.’ Bunun böyle gitmeyeceğinin farkındaydım, fakat tek başına olmayacağının da farkındaydım, böylece örgütlendim.”

Amaçlarının parlamentoya girip milletvekili maaşı almak olmadığını belirten Yolsever “Bizim amacımız emekçi halkımıza başka bir dünyanın, sosyalizmin mümkün olduğunu anlatmaktır. Bizim amacımız dostlarımızı sosyalizm mücadelesine katmaktır” dedi.

‘AYDINLAMANIN ŞEHRİ ESKİŞEHİR’DE SOSYALİZMİN SESİ EKSİK KALAMAZDI’

Toplantıda kapanış konuşmasını Türkiye Komünist Partisi adına Fırat Çiftçi yaptı. Çiftçi, “Eskişehir’in bağımsız aday göstermesinin en önemli nedeni, aydınlanmanın birikiminin bu denli köklü olduğu bir şehirde sosyalizmin sesinin eksik kalmasının kabul edilemez olmasıdır” dedi. Eskişehir aydınlanmasında yetişen Oktay Yolsever’in Eskişehir Bağımsız Milletvekili adayı olmasının kent için önemli olduğunu vurgulayarak, bu çalışmayı Eskişehir halkıyla birlikte yürüteceklerini, bunun için katkılarını beklediklerini belirtti.