Aydın ve sanatçılardan Bu Düzen Değişmeli Platformu'na oy çağrısı

24 Haziran seçimlerine 17 bağımsız milletvekili adayıyla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu'na aydın ve sanatçılardan destek geldi.
Seçimlerde platformun adaylarını destekleyeceğini açıklayan onlarca isim, ortak bir açıklama yaptı. "24 Haziran seçimlerinde Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bağımsız adaylarını destekliyoruz" denilen açıklama şu şekilde:
"Çünkü emekçi halkın çıkarlarını savunuyorlar.
Çünkü emperyalizme, emperyalist projelere karşı duruyorlar.
Çünkü dinci gericiliğe karşı aydınlanma bayrağı taşıyorlar.
Çünkü kirli seçim pazarlıklarına girmiyor, ilkesiz davranmıyorlar.
Çünkü kişisel şovlara değil halkın örgütlü mücadelesine inanıyorlar.
Çünkü sömürü ve zorbalık üzerine kurulu bu düzeni değiştirmek istiyorlar.
Çünkü seçimde ve Meclis’te sosyalizmin yani eşitliğin, özgürlüğün sesi olmak için aday oluyorlar.
Onların yanındayız, sizi de çağırıyoruz."
Platformu destekleyeceğini duyuran isimler şu şekilde:
Abdullah Nefes, şair, yazar
Alican Kayhan, sendika yöneticisi
Aziz Konukman, akademisyen
Barış Zeren, çevirmen - yazar
Burhan Şeşen, müzisyen
Çağrı Kınıkoğlu, yönetmen
Canan Cürgen, Müze Uzmanı
Cansu Fırıncı, tiyatro sanatçısı
Ceyda Karan, gazeteci
Cüneyt Cebenoyan, gazeteci
Deniz Hakyemez, gazeteci - yazar
Doğan Ülgenci, mücellit
Emin İgüs, müzisyen
Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Genel Yayın Yönetmeni
Ender Yiğit, tiyatro sanatçısı
Enver Aysever, gazeteci, yazar
Erkan Akbulut, tiyatro sanatçısı
Ezgi Zaman, dansçı
Fatih Yaşlı, gazeteci
Fırat Arapoğlu, sanat tarihçisi
Gökhan Şeşen, müzisyen
Gözde Demirtaş, müzisyen
Gülcan Altan, müzisyen
Harun Güzeloğlu, tiyatro sanatçısı, yazar
İzzettin Önder, iktisatçı, yazar
Kaya Güvenç, TMMOB eski başkanı
Korkut Boratav, iktisatçı, yazar
Levent Üzümcü, tiyatro sanatçısı
Mehmet Barış, şair
Merih Bayraktar, gazeteci
Merve Dağlı, tiyatro sanatçısı
Mesut Eren, ressam
Metin Coşkun, tiyatro sanatçısı
Müge Saut, tiyatro sanatçısı
Murat Beşer, müzik eleştirmeni
Murat Güner, müzisyen
Mustafa Demir, Eğitimci
Mustafa Kenan Aybastı, yönetmen
Mustafa Ziya Ülkenciler, sanat yönetmeni
Nevzat Evrim Önal, akademisyen
Nevzat Süs, tiyatro sanatçısı
Nezhun gören, akademisyen
Nihat Behram, şair - yazar
Olgu Ülkenciler, sanatçı
Ömer Ülkenciler, grafiker
Ozan Özgür, yazar
Sait Munzur, çizer
Selver Çavuş, tiyatro sanatçısı
Serkan Çetinkaya, tiyatro sanatçısı
Serpil Güvenç, yazar
Suphi Varım, yazar
Ulaş Özer, müzisyen
Volkan Terzioğlu, müzisyen
Zuhal Okuyan, akademisyen