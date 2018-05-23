Aydın ve sanatçılardan Bu Düzen Değişmeli Platformu'na oy çağrısı

13 ilde 17 adayla seçimlere giren Bu Düzen Değişmeli Platformu'na aydın ve sanatçılardan destek geldi. Ortak bir çağrı ile seçimlerde platformun adaylarını destekleyeceklerini duyuran aydın ve sanatçılar, 'Onların yanındayız, sizi de çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
Çarşamba, 23 Mayıs 2018 20:07

24 Haziran seçimlerine 17 bağımsız milletvekili adayıyla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu'na aydın ve sanatçılardan destek geldi.

Seçimlerde platformun adaylarını destekleyeceğini açıklayan onlarca isim, ortak bir açıklama yaptı. "24 Haziran seçimlerinde Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bağımsız adaylarını destekliyoruz" denilen açıklama şu şekilde:

"Çünkü emekçi halkın çıkarlarını savunuyorlar.

Çünkü emperyalizme, emperyalist projelere karşı duruyorlar.

Çünkü dinci gericiliğe karşı aydınlanma bayrağı taşıyorlar.

Çünkü kirli seçim pazarlıklarına girmiyor, ilkesiz davranmıyorlar.

Çünkü kişisel şovlara değil halkın örgütlü mücadelesine inanıyorlar.

Çünkü sömürü ve zorbalık üzerine kurulu bu düzeni değiştirmek istiyorlar.

Çünkü seçimde ve Meclis’te sosyalizmin yani eşitliğin, özgürlüğün sesi olmak için aday oluyorlar.

Onların yanındayız, sizi de çağırıyoruz."

Platformu destekleyeceğini duyuran isimler şu şekilde:

Abdullah Nefes, şair, yazar

Alican Kayhan, sendika yöneticisi

Aziz Konukman, akademisyen

Barış Zeren, çevirmen - yazar

Burhan Şeşen, müzisyen

Çağrı Kınıkoğlu, yönetmen

Canan Cürgen, Müze Uzmanı

Cansu Fırıncı, tiyatro sanatçısı

Ceyda Karan, gazeteci

Cüneyt Cebenoyan, gazeteci

Deniz Hakyemez, gazeteci - yazar

Doğan Ülgenci, mücellit

Emin İgüs, müzisyen

Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Genel Yayın Yönetmeni

Ender Yiğit, tiyatro sanatçısı

Enver Aysever, gazeteci, yazar

Erkan Akbulut, tiyatro sanatçısı

Ezgi Zaman, dansçı

Fatih Yaşlı, gazeteci

Fırat Arapoğlu, sanat tarihçisi

Gökhan Şeşen, müzisyen

Gözde Demirtaş, müzisyen

Gülcan Altan, müzisyen

Harun Güzeloğlu, tiyatro sanatçısı, yazar

İzzettin Önder, iktisatçı, yazar

Kaya Güvenç, TMMOB eski başkanı

Korkut Boratav, iktisatçı, yazar

Levent Üzümcü, tiyatro sanatçısı

Mehmet Barış, şair

Merih Bayraktar, gazeteci

Merve Dağlı, tiyatro sanatçısı

Mesut Eren, ressam

Metin Coşkun, tiyatro sanatçısı

Müge Saut, tiyatro sanatçısı

Murat Beşer, müzik eleştirmeni

Murat Güner, müzisyen

Mustafa Demir, Eğitimci

Mustafa Kenan Aybastı, yönetmen

Mustafa Ziya Ülkenciler, sanat yönetmeni

Nevzat Evrim Önal, akademisyen

Nevzat Süs, tiyatro sanatçısı

Nezhun gören, akademisyen

Nihat Behram, şair - yazar

Olgu Ülkenciler, sanatçı

Ömer Ülkenciler, grafiker

Ozan Özgür, yazar

Sait Munzur, çizer

Selver Çavuş, tiyatro sanatçısı

Serkan Çetinkaya, tiyatro sanatçısı

Serpil Güvenç, yazar

Suphi Varım, yazar

Ulaş Özer, müzisyen

Volkan Terzioğlu, müzisyen

Zuhal Okuyan, akademisyen