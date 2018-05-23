Aydın ve sanatçılardan Bu Düzen Değişmeli Platformu'na oy çağrısı

13 ilde 17 adayla seçimlere giren Bu Düzen Değişmeli Platformu'na aydın ve sanatçılardan destek geldi. Ortak bir çağrı ile seçimlerde platformun adaylarını destekleyeceklerini duyuran aydın ve sanatçılar, 'Onların yanındayız, sizi de çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi