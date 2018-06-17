Aydemir Güler 'Onurumuz için bu düzen değişmeli' diyen LGBT'lerle buluşuyor

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, Komünist LGBT'ler çalışmasının konuğu olacak.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, Komünist LGBT'ler çalışmasının konuğu olacak.

Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Yılmaz Güney salonunda 19 Haziran Salı günü saat 20.00'de Komünist LGBT'ler çalışmasına katkıda bulunan TKP üyeleri ve LGBT'lerle bir araya gelecek olan Aydemir Güler, eşit yurttaşlık, sosyalizmde LGBT'ler ve bu alandaki mücadele olanakları konusunda sohbet edecek, görüş alışverişinde bulunacak.

Komünist LGBT'ler çalışmasından yapılan açıklama şöyle:

KOMÜNİST LGBT'LER: ONURUMUZ İÇİN BU DÜZEN DEĞİŞMELİ

Komünist LGBT'ler, Onur Haftası nedeniyle geçen hafta "Onurumuz içn bu düzen değişmeli" başlıklı bir bildiri yayımlamıştı.