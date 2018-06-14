Aydemir Güler: Hitler’i gönderirken sosyalizmi hedefleriz

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, dün Yol Tv’de yayımlanan ‘Sosyalistler 24 Haziran’a nasıl hazırlanıyor’ konulu programa katıldı. HDP’li adayın Merkel-Hitler benzetmesi üzerine Güler “Biz Hitler’e karşı Merkel’i desteklemeyiz, Hitler’i gönderirken sosyalizmi hedefleriz’ dedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, dün Yol Tv’de yayımlanan ve “Sosyalistler 24 Haziran’a nasıl hazırlanıyor” konusunu ele alan Esas Mesele adlı programda Kasım Arıkan’ın sorularını yanıtladı. Programda Merkel-Hitler karşılaştırılması yapılması üzerine Güler “Biz Hitler’e karşı Merkel’i desteklemeyiz, Hitler’i gönderirken sosyalizmi hedefleriz” dedi.

Programın diğer konuklarından Bir Adım Daha İnisiyatifi sözcüsü Hakan Öztürk tek adam rejimine karşı HDP’yi ve Selahattin Demirtaş’ı destekleme kararı aldıklarını söyledi. HDP 1. Bölge milletvekili adayı Musa Piroğlu ise “Bizim için AKP’nin, Erdoğan’ın geldiği nokta bir olağanüstü devlet sürecinin inşasıdır ve bunun kalıcılaştırılmasıdır. Faşizmin kurumsallaşmasıdır. Önce durdurulması gereken bu kör gidiştir” dedi.

‘BİZ DÜZENİN DEĞİŞTİRİLMESİNDEN BAHSEDİYORUZ’

Kasım Arıkan’ın, Piroğlu’nun da aynı bölgeden aday olduğunu belirterek “rakip misiniz” diye sorması üzerine Aydemir Güler “Rakip miyiz bilmiyorum ama farklılığımız açık. Biz düzenin değiştirilmesinden bahsediyoruz, arkadaşlarımız bugünkü gidişatın durdurulmasından bahsediyor” dedi.

Güler 1970’lerin siyasal atmosferinde de solun Milliyetçi Cephe’ye karşı, daha sonra 12 Eylül’e karşı CHP’yi desteklemesi için çağrılar yapıldığını hatırlattı. Güler sosyalizmi ertelemenin her konjonktürde bir mazereti bulunduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

“Çünkü biz bir sömürü düzeninde yaşıyoruz. Bu sömürü düzeni yağma demek ve akla gelebilecek her türlü yöntemle halka saldırı demek. Halka saldırının biraz daha şiddetlenmesi karşısında bu kadar şiddetlenmesin demek kuşkusuz çok iyiniyetli bir yaklaşımdır ve bunun toplumda alıcısı da vardır, bunda kötü bir şey yok. Tabii saldırı biraz hafiflesin. Ama tarihsel deneyim gösteriyor ki sosyalizmin alternatif olmasını ertelemek pahasına bu yapıldığında başımız dertten kurtulmuyor.”

HİTLER VE MERKEL ALMANYASI KARŞILAŞTIRMASI

Piroğlu CHP ile HDP’nin bir tutulamayacağını, CHP’nin devletin kurucu partisi olduğunu ancak HDP’nin devletin gadrine uğramış bir parti olduğunu söyledi.

Piroğlu “Angela Merkel’le Hitler’i eşitliyorsak, Hitler Almanyası ile Merkel Almanyası’nı eşitleyeceksek bir sorunum yok, o zaman devlet diye bir kavrama da hiç gerek yok. Devlet zaten devlettir başka bir şeye de gerek yoktur. Ama biz diyoruz ki varolan saldırı kurumsallaşacak ve daha ağırlaşacak. AKP Türk, erkek, Sünni bir devlet kuruyor. Ve büyük oranda Selefi zihniyetle hareket eden sivillerin de paramiliterlerin de yaygın olarak kullanılacağı bir döneme geçmek istiyor. Bizse acilen önce bunu durdurmak istiyoruz. Bu sosyalizm, devrim fikrinden vazgeçmek değildir” dedi.

Aydemir Güler “aciliyet” konusunda katıldığını ve Tayyip Erdoğan’la geçen her saniyenin Türkiye’nin felaketi olduğunu söyledi ve “Ben HDP ile CHP arasında bir benzerlik kurma çabasına girmedim. Sadece Türkiye’de öncelikler adına, acil işler adına sosyalizmin ertelenmesinin bir gelenek haline geldiğini ve bunun Türkiye soluna ve dolayısıyla Türkiye halkına hep zarar verdiğini söyledim. 1970’lerde faşizme karşı CHP’yi destekleme fikri 12 Eylül’le beraber iflas etmiştir. Buradan bir şey çıkmadı. 12 Eylül’den çıkışta biraz demokratlarla falan filan, iflas etmiştir. 12 Eylül’den çıkış Bahar Eylemleri zamanıdır. Zonguldak Büyük Madenci Yürüyüşü zamanıdır. Ancak öyle çıkılmıştır 12 Eylülden, Özal’la, SHP’yle, DYP’yle değil” dedi.

‘ERDOĞAN DİKTATÖRLÜĞÜNDEN ÇIKIŞ MÜMKÜNDÜ’

Tayyip Erdoğan diktatörlüğünden çıkılmasının da birden fazla defa mümkün olduğunu işaret eden Güler şöyle devam etti:

“Bunların en önemlisinin üzerinden beş yıl geçti. Beş yıl önce şu içinde bulunduğumuz günlerde Haziran direnişi devam ediyordu. Taksim civarında barikatlar vardı ve Türkiye’de polis raporlarına göre 10 milyon kişi sokağa çıktı, hükümet istifa diye slogan attı. Bunun gerçekte daha da fazla olduğunu biliyoruz”.

‘CHP GEZİ DİRENİŞİNDE HÜKÜMETE CEVAZ VERDİ’

Herhangi bir ülkede 10-15 milyon kişinin sokağa çıkıp aktif olarak “hükümet istifa” demesi durumunda hükümetin düşeceğini belirten Güler, “Bir koşulla düşmez” dedi ve şöyle devam etti:

“O günlerde CHP Meclis grubunu topladı Kemal Kılıçdaoğlu ve herkes sabah karşı biten o toplantıda hükümetin istifaya çağrılmasını, daha iyisi CHP’nin böyle bir Meclis’ten çekilmesini bekliyordu. CHP hükümeti diyaloğa davet etti. Cevaz verdi. Hükümetin istifasını talep eden kitleleri temsil etmeyi reddetti.”

‘DEMİRTAŞ GEZİ’DE YANLIŞ YAPMIŞTIR'

İki parti arasında benzerlik kurmadığını belirten Güler, HDP’nin de aynı yanlışa düştüğünü dile getirdi. Güler şöyle konuştu:

“Selahattin Demirtaş’a saygılarımı, sevgilerimi, haksız yere hapiste tutulan bir siyasetçi olarak dayanışma duygularımı buradan ifade etmek isterim. Ama Selahattin Demirtaş yanlış yapmıştır. Gezi direnişinde, Haziran günlerinde meşru bir hükümete karşı darbe koşullarının ortaya çıkmasına neden olabileceğinden hareketle HDP ile Gezi direnişi arasında mesafeyi açtıklarını dile getirmiştir. Bunlar yanlışlardır. Bu yanlışlardan biri de 2010’daki referandumdu. 2010’daki referandumda ‘yetmez ama evet’ diyen sevgili Sezai Temelli arkadaşım bugün HDP’nin eş genel başkanıdır. Buradan kimseyi suçlamıyorum. Söylemek istediğim şu: Gericiliğe karşı, kapitalistleri temsil eden bir diktatörlüğe karşı, bugün AKP diktatörlüğüne karşı mücadelede sosyalizmi hedeflemek gerekir. Sosyalizmi hedeflememek hata yaptırır.”

Angela Merkel ile Hitler konusunda ise “Tabii ki eşit değiller” diyen Güler şöyle devam etti:

“Ama biz Hitler’e karşı Angela Merkel’i desteklemeyiz. Onun yerine Hitler’i gönderirken sosyalizmi hedefleriz. Merkeller ise o zamanlar da vardı, eski Nazilerden kırpıp kırpıp Batı Almanya’da demokrat imal ettiler. Merkel sosyal demokrat bile değil ama sosyal demokratların da tarihi belli. Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in, yani Alman Devrimi’nin liderlerinin katilidir sosyal demokrasi.”

Programda Güler’in “HDP denk gelirse AKP'nin seçim hükümetine yine iki bakan verir mi?” sorusuna Piroğlu’nun yanıtı "Vermeyiz" oldu. Güler’in HDP Eş Genel Başkanının TÜSİAD'ı ziyaretine “talihsizlik olmuş” sözlerine ise program katılımcıları bir yorumda bulunmadılar.