Aydemir Güler eğitim emekçileriyle buluştu

İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, Kadıköy'de eğitim emekçileriyle buluştu. Eğitimdeki gericileşmeye işaret eden Güler 'Öğretmen öğretmenliğini yapabilmek için önce ilişki kuracak' dedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformunun İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler dün Kadıköy’de eğitim emekçileriyle bir araya geldi. Güler, eğitimdeki gericileşmeye işaret ettiği konuşmasında "Öğretmen öğretmenliği yapabilmek için önce ilişki kuracak, anlayacak karşısındakini. İmamdan bozma öğretmenlerle bu olmaz" dedi.

Güler konuşmasına Türkiye’deki AKP rejimi ve Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeleriyle başladı: “Geçenlerde bir bakan dedi ki ‘Erdoğan aya köprü yapacağım dese bizim tabanımız inanır.’ Abarttığını düşünüyor, ama aslında tabanını 7 kat yerin dibine sokuyor. Burada bir abartma yok, halk buna inanıyor. Burada AKP düzenine sığdırılan yüzde 50 böyle bir şey. Kuşkusuz Türkiye’de herkesin bir oyu var. Sosyal demokratın da sağcısının da bizim de. Buna denecek bir şey var o da öbür yarının kazanılması gerekir. İnsanın en kötüsü bile insandır çünkü. Bizim için o tür bir aşağılama yaklaşımı geçerli olamaz.”

Güler konuşmasına eğitimdeki gericileşmeye işaret ederek devam etti: “Bazı meslek gruplarının özel bir değeri var. Şimdi bakıyoruz ki Türkiye’de eğitim sistemini imam yetiştirmek üzere değiştirdiler. Bilimsel-laik eğitimi ortadan kaldırdılar.” Eğitim-Sen’in de siyasi, ideolojik yöneliminden bağımsız birkaç yıl öncesine kadar haklarına sahip çıkan insanların sendikası konumundayken ve yetkili bir sendikayken, “öğretmenlik mesleğinin imamlara teslim edilmesi”nin ardından bu özelliğini yitirdiğine dikkat çekti. “Öğretmen öğretmenliği yapabilmek için önce ilişki kuracak, anlayacak karşısındakini. İmamdan bozma öğretmenlerle bu olmaz. Burada AKP’nin dikişleri tutmaz. Bugün Türkiye’de her şey çok karanlık ama bir taraftan bakıldığında şu anki yapının dikişini çektiğinizde gerisi gelecek” diyen Güler, işçilerin direnişinin, 200-300 kişinin tek bir grevinin milyonlara etkisinin yüksek olacağını belirtti.

24 Haziran sonrasında emekçileri nelerin beklediğine de değinen Güler, “Siyasi kriz ideolojik kriz emekçilerin krizi ahlaki kriz; her şey kriz. Bizim bildiğimiz bunlar 24 Haziran’dan sonra da devam edecek. Türkiye’de eğer özel sektör borcu devlet eliyle ödenecekse bunu halk ödeyecek. Bunu Doğuş, Sabancı, Cengiz ödemeyecek. Durum buysa 25 Haziran’da bu halkın ihtiyacı olan şey ‘Bu borç bizim borcumuz değil’ diyen bir ses. O ses yoksa çok zor durumdayız” dedi

Güler, eğitimde dinin yerinin olmadığını vurgulayarak “sol popülizm” adına din referansı yarışına girenleri eleştirdi ve seçim gerekçesiyle “şimdilik bunları anlatmayalım” demenin doğru olmadığını söyledi.