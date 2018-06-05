Aydemir Güler: Bizim yaptığımız yalnızca oy istemek değil

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekilli adayı Aydemir Güler Yön Radyo’da yayımlanan Bizim Stüdyo programının konuğu oldu. Güler, yaptıklarının yalnızca bir oy isteme propagandasından ibaret olmadığını vurguladı.

Yön Radyo'da Bizim Stüdyo programına katılan Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, Ulaş Can’ın sorularını yanıtladı.

“İnsanları ikna etmeye çalıştığınızda aldığınız tepkiler nasıl oluyor?” sorusuna yanıt olarak Güler “İnsanların verdiği tepkilerden biri ‘verdiğim oylar boşa gider’, çünkü biz parti olarak seçimlere girdiğimizde yüzde 10 barajını aşmamız gerekiyordu” dedi.

Bunun Türkiye ölçeğinde çok yüksek bir oran olmasının ötesinde, çok yaygın olanaklara sahip olmayan, hem medya hem de sermaye tarafından belli başlıklarda seçimin potansiyel galibi ilan edilmemiş olanlar için icat edilmiş bir sistem olduğunu ifade eden Güler, “Bakıldığında ‘bunların hükümet kurma gibi bir şansları henüz yok’ diye algılanıyorsa otomatik olarak oylarınız aşağıya doğru gidiyor” dedi.

'GÖNLÜM SİZDEN YANA AMA SEÇİLEMEZSİNİZ' ARGÜMANI GEÇERSİZ

Ancak bunun bağımsız adaylar için geçersiz bir argüman olduğunu dile getiren Güler, “İstanbul çapında 30-35’te bir gibi bir oranla seçilmek mümkün. Dolayısıyla ‘gönlüm sizden yana, çok doğru söylüyorsunuz, ben de eşitlik, adalet istiyorum ama seçilemezsiniz ki’ karşı çıkışı da gerçekçi değil. Pekala olabilecek bir şey” diye konuştu.

‘BİZİM YAPTIĞIMIZ BİR OY İSTEME PROPAGANDASINDAN İBARET DEĞİL’

Konuşmasında düzen değişikliği talebinin altını çizen Aydemir Güler, yaptıkları işin sadece oy propagandası olmadığını vurguladı. Ülkeyi daha büyük bir krizin beklediğini vurgulayan Güler, bu krizi göğüslemenin tek yolunun düzen değişikliğini örgütlemek olduğunu belirtti.

Konuya dair, “Bizim yaptığımız, bir oy isteme propagandasından ibaret değil. Yaklaşan krize karşı Türkiye’de bir halk örgütlülüğüne ihtiyaç var. Ve o halk örgütlülüğü sokakta da olmalı ve mümkünse Meclis’te de olmalı” sözlerini kullandı.

Düzen değişikliğinin uzak bir ihtimal olmadığını söyleyen Aydemir Güler şöyle konuştu:

İŞSİZLİK AZALSIN MI, ORTADAN MI KALKSIN?

“Oy namustur deniyor. Namusunuzun hesabı, kitabı olur mu? Şöyle yaparsam, böyle yaparsam diye düşünebilir misiniz? Neyse sizin değerleriniz, erdemli bulduğunuz davranış bunu yaparsınız. Bu durum, yani şu partiye oy verirsem şu olur, oradan barajı geçer, bu barajın altında kalır falan, işte bu hesaplar, insanların çok akıllı olmasından, toplumun çok bilinçli olmasından kaynaklanmıyor, çok örgütsüz olmasından kaynaklanıyor.

Kendi inandığı, değer verdiği bir ülkenin olabileceğini, bunun kazanabileceğini düşünmediği zaman insanların, inandığı şeyler için mücadele etme duygusunun köreldiğini görüyoruz bu yaklaşımda. Bence en büyük sorunumuz budur. Yoksa işsizlik azaltılsın mı, ortadan mı kalksın sorusuna ‘yok biraz azaltılsın bana yeter’ diye cevap verecek olanların kim oldukları bellidir. Onlar büyük sermayedarlar, patronlar. Onların işsizlere ihtiyacı var. Herkes zanneder ki işçiye ihtiyacı vardır onların, hayır işçiden çok işsizlere ihtiyaçları vardır. İşçileri daha ucuz ücrete çalıştırabilmek için. Bunun dışındaki insanlar o soruya tabii ki işsizliğin olmadığı bir düzen isterim cevabını verecektir. Ama bu elde edilebilir mi? Burada ‘şu an elde edilmeyeceğine göre’ diye bir akıl yürütme göreceksiniz. Niye elde edilemesin? Pekala elde edilebilir, inanırsanız, mücadele ederseniz, doğrusu bu derseniz bütün bir toplum olarak yanlışta ısrar etmekten vazgeçelim, bunun için mücadele edelim derseniz bu elde edilebilir.”

Yön Radyo’da yayımlanan programın tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://soundcloud.com/y-n-radyo/aydemir-guler-05-haziran-2018