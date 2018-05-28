Ankara bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın’dan TMMOB’a ziyaret

Bu Düzeni Değişmeli Platformu’nun Ankara 1. Bölgedeki bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

24 Haziran’da düzenlenecek olan genel seçimlere 13 ilde 17 bağımsız adayla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın ve Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara Seçim Komitesi seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, bugün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Züber Akgöl, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Yılmaz ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül’ün hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ali Rıza Aydın, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan seçimleri “pusu seçimler” olarak nitelendirdi.

Alelacele alınan seçim kararının birbirinden farkı kalmayan az sayıda düzen partisinin katılımına izin verdiğini ve komünistleri hukuksuz bir şekilde seçim dışı bıraktığını hatırlatan Aydın, böylece halkın seçeneksiz bırakılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun gösterdiği bağımsız adaylarla düzen değişikliği talebinin sesi olduğunu belirten Aydın, bu talebin önümüzdeki dönemde toplum tarafından giderek daha fazla sahiplenilerek yükseltileceğini ifade etti.

Yürütülen seçim çalışmalarının örgütlenmeye davet niteliği taşıdığını vurgulayan Aydın, “Seçimden seçime mücadele olmaz. Sürekli mücadele gerekir ve bu ancak örgütlülükle olur” ifadelerini kullanarak, TMMOB gibi meslek örgütlerinin verdiği yağma ve piyasalaşma karşıtı mücadelenin önemine işaret etti.

Türkiye’nin kritik koşullardan geçtiğine işaret eden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise bilimselliği ve kamuculuğu dışlayan, anayasayı yok sayan baskıcı bir rejimin kurumsallaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Bu süreçten en çok etkilenenlerin, kamusal niteliği olan mimar, mühendis, hekim gibi mesleklerden kesimler olduğunu hatırlatarak bu mesleklerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getirdi. TMMOB üyelerinin büyük çoğunluğunun 16 Nisan referandumunda hayır oyu kullandığını belirten Koraman, bu seçimlerde de bağımsızlık, eşitlik, bilimsellik ve kamuculuğun propaganda edilmesinin önemine işaret ederek u Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız milletvekili adaylarına başarılar diledi.