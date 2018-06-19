15-16 Haziran’ın mirası Kartal’da tartışıldı

15-16 Haziran direnişinin yıldönümünde Kartal’da Bu Düzen Değişmeli Platformu bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler’in katıldığı bir etkinlik düzenlendi. 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 48 yıl sonra geriye ne bıraktığının tartışıldığı etkinlikte konuşan Aydemir Güler, Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun 24 Haziran seçimlerine nasıl yaklaştığını anlattı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Kartal’da düzenlediği 15-16 Haziran Direnişi'nin 48. yıldönümü etkinliğinde İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, kalkışmanın günümüze ne miras bıraktığını ve 24 Haziran seçimlerine nasıl yaklaştıklarını anlattı.

Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda yapılan etkinlikte konuşan Güler, 15-16 Haziran direnişinin, nedenlerine ve sonuçlarına bakılmadan hatırlanamayacağını vurguladı ve bu direnişi “şanlı” olarak nitelendirmek için geriye neler bıraktığına bakmak gerektiğini ifade etti.

“Haftada 55 saat çalışan işçiler var. Evli olup çocuğuna bakabilmek için vardiyalı çalışan, birbirini göremeyen işçiler var. Sömürülen işsizler var, ve bu insanlar Türkiye’nin seçim platformunda konuşulmuyor” diyen Aydemir Güler, şu sözlerle devam etti:

“Türkiye’de işçi sınıfı sömürülüyor, çok ağır bir biçimde sömürülüyor. İş bulan da bulamayan da sömürülüyor. Kapıda bekleyen milyonlarca işçi varken kapitalizmin çarkları daha iyi dönüyor.”

Düzeni kurtarmak, işleri yerine koymak için sürekli kurtarıcıların ortaya çıktığını söyleyen Aydemir Güler, bu kurtarıcıların fabrikalarda, plazalarda çalışanları kurtarmayacağını vurguladı.

Bu düzen içerisinde bir tarafta evsizler varken bir taraftan da bir sürü boş evin ve hayalet kentlerin var olmaya devam edeceğini, bir tarafta işsizler varken bir tarafta da yarım kapasite çalışan fabrikaların var olacağını söyleyen Güler, “Bu sorunları bu sistem içerinde çözeceğini söyleyenler yalan söylemektedir” dedi.

İşsizlik oranının düşürülmesi üzerine vaatler konusunda “Neden 'işsizlik yüzde 15’e düşecek' dendiğinde içimizin yağları erisin” diyen Aydemir Güler, konuşmasında “İşsizliğin olmadığı bir düzen mümkün. Neden işsizlik yüzde 20-25 değil de, yüzde 10 olsun diyeni kabul edelim? Neden? İşsizlik kalkacak. Yeter ki başka bir şey olsun. Yeter ki Türkiye emekçi sınıfı mücadele etsin, düzeni değiştirmek istesin” sözlerine yer verdi.

24 Haziran’ın kendileri için asla bir zafer ya da yenilgi olmayacağı konusunda “24’ü bizim için ne zafer günü, ne başka bir şeydir. Kaç milletvekili soktuk sokmadık, biz buradan bakmıyoruz” diyen Güler, seçim sürecinden sonra bu düzenin değişmesi için mücadele eden insanların arttığı durumda kazanım elde etmiş olacaklarını vurguladı. Güler konuşmasını “Bizim görmek istediğimiz Türkiye’de boyun eğmeyenlerin sayısı kaç arttı? Kaç mahalleye girdik, kaç fabrikada örgütlendik, grev sayısı kaç arttı ona bakarız. Seçimden sonra da örgütlenmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz” sözleriyle bitirdikten sonra yurttaşların sorularını yanıtladı.