Ebeveyn Okulu yürütücüleri ve gönüllülerinden dostlarına açık çağrı

Ülkemiz için önemli bir süreçten daha geçtik. Nasılsınız diye sorsak, birçoğunuzun “yine olmadı” diye en azından aklından geçireceğine eminiz. Oysa ne de çok umutlanmış, “bu sefer kesin başaracağız” demiştiniz. Olmadı, olamazdı da aslında. Bir taraf cehaletle baki kılarken varlığını, diğer taraf umudunuzu tüketti, biraz da hoyratça. İnsanca yaşanabilir bir dünyaya olan umudunuzu, dünyanın en saf, en doğal isteğini. Gelin bu düzeni değiştirelim, birlikte başlayalım bir yerden diye fısıldasak da kulağınıza, duymadınız, yahut duymak istemediniz. O kadar inanmıştınız ki değişebileceğine. Çok doğal. İnsanlar çare arar, umut eder. Ayakta kalmanın yoludur bu. Siz bilirsiniz dedik, bunu söylediğimiz için bile kızanlar oldu bize. “Ama bu seçim çok önemli” deniyordu, “oylar bölünüyor” deniyordu. Bu sefer kesin olacak diyenler de oldu. Çok iyi niyetliydi bunları söyleyenler, gerçekten olsun istiyorlardı çünkü.

Ne yazık ki bu düzeni, bu düzenin yazıp yönettiği bir senaryo ile alt etmek mümkün değil. “Olsun” dediniz, “başrol değişsin de, biz ona da razıyız”. Olmadı işte…

Daha bu sarsıntı geçmemişken, milyonlarca genci hayatlarının geri kalanını nasıl sürdüreceğini sorduğumuz sınavlara soktuk. Çocuklar, gençler son bir yıl içinde defalarca kez değişen biçim ve içerikte bir sınava, neyle karşılaşacaklarını bile bilmeden girdiler. 17-18 yaşında çocuklardan sınava girdikleri okulun tuvaletinde intihara kalkışanlar oldu. Her 3 üniversiteden biri paralı, her 3 üniversite mezunu gençten biri işsiz, iyi hocalar ya işten atıldı, ya da çalışamaz duruma getirildiler. Neresinden tutsak elimizde kalacak bu düzen için çocuklarımızı üzdük, üzdüler.

Aynı süreçte lise giriş sınavlarının sonuçlarını da açıkladılar. 13-14 yaşında milyonlarca çocuk, ya kazanamazsam stresiyle aynı abileri ve ablaları gibi üzerinde defalarca oynanan, ne olduğunu bilmedikleri bir sınava girmişlerdi. İşte onun sonuçları açıklandı. Pırıl pırıl çocuklardan “anne sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim” cümlelerini duydum. Çocuklar perişan, aileler tedirgin. Ya çocuğum bir devlet lisesine giremezse, özel okullara nasıl gücümüz yeter kaygısı ile boğuşan nice aile var şu sıralar. Bir yandan tamamen içi boşaltılan devlet okulları, diğer yandan pıtrak gibi sayıları hızla artan imam hatipler ve her köşede açılan özel okullar. Arada kalan, ezilen, üzülen yine çocuklar oldu.

En son hepimizin yüreğini dağlayan iki olay daha yaşandı, önce Eylül’ün, sonra Leyla’nın kara haberlerini aldık. İsyan ettik, lanet okuduk. Çocuklarımıza bırakın sarılmaya, gözlerinin içine bakmaya utandık. “Ölüm cezası geri gelsin” diyenler oldu, o cezayı geri getirecek olanların, aynı zamanda “bir kereden bir şey olmaz” diyenler olduğunu unutarak. Onlar melek filan olmadı, onlar katledildiler. Ve bu dünya da başka bir dünyanın cehennemi filan değil. Kendimizi kandırmayı bırakıp, istediğimiz dünyayı bu gezegende kurmak için elinizi taşın altına sokmaya var mısınız?

Hepimiz çocuklarımıza insanca yaşanabilir bir dünya bırakmak arzusundayız. Tüm çabamız bunun için. Tam da bu nedenle yola çıktık ve 2 yıl önce imkanlarımız ölçüsünde Ebeveyn Okulu’nu başlattık. Önce İstanbul, sonra İzmir, Ankara ve Adana’da. Sorunlarımız, kaygılarımız aynı, ama çözüm bireysel değil.

Gelin birlikte tartışalım, konuşalım, harekete geçelim dedik. İyi şeyler yaptığımıza da inanıyoruz.

İnanın kendimize eziyet etmeyi sevmiyoruz, çok boş vaktimiz de yok, hemen hepimizin ailesi, çocuğu, işi, gücü, hastası, kendine ayırmak istediği zamanları var. Tıpkı sizin gibi aslında... Hiçbirimiz de doping almıyoruz; gücümüz birlikteliğimizden geliyor! Ama daha çok insana ihtiyacımız var. “Ben de varım, boyun eğmeyeceğim, mücadele edeceğim” diyen daha çok insan gerekiyor. İşte oradan el verin bize, 2 senedir sürdürmeye çalıştığımız NKHM Ebeveyn Okulu’na destek olun. Sadece İstanbul’da Kadıköy’de değil, Avcılar’da, Sarıyer’de, Şişli’de, Ataşehir’de, Maltepe’de, Kartal’da, İzmir’in, Ankara’nın diğer ilçelerinde, diğer illerde de ulaşalım ebeveynlere ve çocuklara. Eminim hepinizin ucundan tutacağı bir şeyler, birlikte yapabileceğimiz harika işler vardır. Sürekli ve düzenli özveri lazım sadece... Var mısınız?

“Varım, ben de bir şeyler yaparım artık” diyorsanız hemen işe koyulalım. Hemen [email protected] adresine bir posta gönderin. En kısa zamanda buluşalım, yepyeni işler için kolları sıvayalım. Olmadı, olmuyor, olmayacak demeyeceğiz, birlikte olduracağız.

NHKM Ebeveyn Okulu

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