Yüksek fruktozlu mısır şurubu bağırsak kanseri riskini attırıyor!

Mısır şuruplarının çeşitli kronik hastalıkları tetiklediğine dair pek çok çalışma bulunmasına rağmen ve son araştırmada şurubun kanser riskini artırdığı gösterilmişken, bu katkı maddesinin gıdalarda kullanımını kısıtlayan herhangi bir düzenleme hala yürürlüğe girmedi. Gıda sektörünün mısır şurubu içeren gıda ürünleri, market raflarındaki yerlerini korumaya devam ediyor.

Gıda sektöründe yiyeceklerde dokuyu yumuşatmak, hacim kazandırmak, şekerin kristalleşmesini önlemek ve tatlılığı arttırmak için kullanılan mısır şurubu, mısır nişastasının enzimler kullanılarak fruktoz ve glukoz şekerlerine parçalanması ile elde edilen bir gıda katkı maddesi. Mısır şurubunun gıda sektöründe sıklıkla kullanılmasının bir diğer nedeni de, içeceklerde daha az miktarda şeker kullanılarak daha tatlı, daha akışkan ve daha sağlam yapıda bir ürün elde edilmesini sağlaması.

Son yıllarda mısır şuruplarının obezite, kalp-damar hastalıkları, tip-2 diyabet gibi kronik hastalıkları tetiklediğine dair pek çok çalışma bulunmasına rağmen, bu katkı maddesinin gıdalarda kullanımını kısıtlayan herhangi bir düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. Gıda sektörü "sıfır şeker" adı altında tüketiciye farklı şeker türlerini barındıran ürünler sunmaya devem ederken, mısır şurubu içeren gıda ürünleri market raflarındaki yerlerini korumaya devam ediyor.

Yapılan son çalışmalar mısır şuruplarının kanser oluşumu ve ilerlemesinde de tetikleyici unsur olduğunu gösteriyor.

Weill Cornell Hastanesi ve Baylor Tıp Fakültesi’nden araştırmacıların fareler üzerinde yaptığı araştırmalar, günde yaklaşık 354 ml (bir kutu) yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren içecek tüketiminin obeziteden bağımsız olarak, bağırsak tümörlerinin büyümesini hızlandırdığını ortaya koyuyor.

Baylor Tıp Fakültesi Moleküler ve İnsan Genetiği Bölümü’nden Dr. Jihye Yun, fruktoz/glukoz şurubu içeren içeceklerin obeziteye sebep olduğunu, obezitenin de bağırsak kanseri dahil pek çok kanser türünün oluşumunu tetiklediğini kanıtlayan pek çok çalışmanın bulunduğunu belirtiyor. Bu tür içeceklerin, obez olmayan bireylerde ise kanser riskini arttırıp arttırmadığına dair yeterli çalışma henüz yok. Bu sebeple fruktoz/glukoz şurubu içeren içecekler ile kanser oluşumu ve ilerlemesi arasında (obeziteden bağımsız olarak) doğrudan bir ilişki olup olmadığını araştırmaya odaklandıklarını ifade ediyor.

Bağırsak kanserine yakalanma olasılığı yüksek olan genetiği değiştirilmiş farelerin kullanıldığı çalışmada, fareler iki ay boyunca (insanlarda bir kutu yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren içecek tüketimine denk gelen) yüzde 25'i yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren su ile muamele edilmiş. Aynı zamanda normal su tüketmeleri sağlanan kontrol grubu fareler ile bu farelerin sağlık durumları karşılaştırılmış. İki ay sonra, yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren su alan farelerin obez hale gelmediği, ancak normal su ile muamele edilmiş kontrol farelerdekinden daha büyük ve daha yüksek dereceli tümörler geliştirdikleri tespit edilmiş.

YÜKSEK ŞEKER ALIMI TÜMÖRÜ BESLİYOR

Erken evre tümörlerin birçok genç/yetişkin insanda tesadüfen ortaya çıkabileceğini belirten çalışma ekibi, deneyde kullandıkları fare modellerinde de bu durumu taklit ettiklerini vurguladı. Günde 1 kutu fruktozlu mısır şurubu tüketmenin, erken evre tümörlerin gelişmesi için gereken süreyi kısaltabileceğinin örneklerini tespit ettiklerini söylüyor. Üstelik iyi huylu tümörlerin agresif karakter kazanabileceklerini gözlemlediklerini belirtiyor.

Weill Cornell Hastanesi Sandra ve Edward Meyer Kanser Merkezi Direktörü Dr. Lewis Cantley, hayvan modellerinde yaptıkları bu gözlemin, son 30 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 ila 50 yaş arasındaki bireylerde gözlenen bağırsak kanseri vakalarındaki artış ile fruktoz/glukoz şurubu içeren gıda tüketiminin arasındaki ilişkiyi açıklayabileceğini düşünüyor.

Buldukları veriler ışığında farklı şeker türlerinin insan vücudunda ve kanser hücrelerinde nasıl metabolize edildiğini inceleyen araştırma ekibi, fruktozun glukoza göre kanser hücreleri için daha elverişli bir besin kaynağı olduğunu tespit etmiş. Dr. Yun, glukozdan farklı olarak fruktozun normal hücrelerin hayatta kalması ve büyümesi için şart olmadığını belirterek fruktozlu mısır şurubu içeren içecekleri tüketmekten kaçınmak gerektiğini vurguluyor.

İnsanlarda daha ileri çalışmalar gerekli olmakla birlikte, Dr. Yun ve meslektaşları, bu araştırmanın fruktozlu mısır şurubu içeren içecekleri tüketmenin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri hakkında halkın bilinçlendirilmesine yardımcı olacağını ve dünya çapında bağırsak kanser riskinin ve ölüm oranının azaltılmasına katkıda bulunacağını umuyor.

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