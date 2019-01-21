Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’na hazırlık çalıştayları sürüyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, 2019 yılı sonlarına doğru “Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu” düzenliyor. Sempozyuma hazırlık olarak yapılan çalıştaylardan ikincisi 20 Ocak Pazar günü Ankara’da gerçekleştirildi.
Çalıştayda bir açılış konuşması yapan Erhan Nalçacı, 1917’nin toplumsal koşulları ile günümüz toplumsal koşullarını, sosyalist devrime sağladığı olanaklar açısından değerlendirdi.
Kaya Güvenç’in moderatörlüğünde Yücel Çağlar verdiği konferansta “Sosyalizm ormanları nasıl koruyup geliştirecek” konusunu işledi.
Mustafa Türkeş de “Balkanlarda sosyalizmin kazanımları ve hataları” konulu bildirisinde, özellikle Yugoslavya örneğinde özyönetim deneyiminin zaaflarını ele aldı.
Çok canlı ve akıl açıcı tartışmaların yapıldığı çalıştaya, Bilim ve Aydınlanma Akademisi Bilim Alanları ve Komisyonları tarafından şu bildiriler sunuldu:
Bir sonraki çalıştayın 2019’un bahar aylarında yapılması planlanıyor.