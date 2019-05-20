'Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu' hazırlıkları sürüyor

2019'un son ayında yapılması planlanan 'Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempzoyumu' kapsamındaki çalıştayların üçüncüsü Ankara'da gerçekleştirildi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından 2019’un 6-8 Aralık tarihlerinde Ankara’da yapılacak "Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu" hazırlıkları kapsamındaki 3. Çalıştay, Ankara’da Mimarlar Odası salonunda gerçekleştirildi.

10 bildirinin sunulduğu ve tartışıldığı çalıştayın çok verimli geçtiği gözlendi.

Çalıştay programına bağlı olarak şu oturumlar yapıldı:

Açış Konuşması: Sempozyum hazırlıklarının neresindeyiz? (Erhan Nalçacı)

Birinci Oturum: Kapitalizmin krizi

(Oturum yöneticileri: Nevzat Evrim Önal, Engin Özkan)

2001’den 2018’e: İki kriz arası Türkiye kapitalizmi (Gülay Dinçel, Sosyalist Planlama Komisyonu)

Hem öncü, hem mezar kazıcı: Kapitalist otomotiv sanayinin diyalektiği (Burçak Özoğlu, Sosyalist Planlama Komisyonu)

Nükleer enerji: sorunlar ve seçenekler (Enerji Komisyonu)

İkinci Oturum. Sosyalist deneyim, perspektif

(Oturum Yöneticileri: Mustafa Türkeş, Mehmet Ali Olpak)

"COMECON ve ve ülkeler arası planlama deneyimi: İlk notlar" (Ali Somel, Sosyalist Planlama Komisyonu)

SSCB’de Kentleşme (Yavuz İrs - Kentler, Mimari ve üretin birimi komisyonu)

Yapay Zeka Tartışmalarında Kapitalizm ve Sosyalizm: Farklı Bir Yaklaşım Denemesi (Anıl Çınar, Yapay Zekâ ve Yüksek Teknolojiler Komisyonu)

Üçüncü Oturum: Sosyalizm ve yeni insan

(Oturum Yöneticisi: Ebru Aylar)