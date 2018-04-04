soL HD | Aziz Sancar nükleer tanıtımında neden oynadı?

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan nükleer enerji tanıtımında oynaması tartışmaların odağında. Peki Sancar bu reklamda neden oynadı? soL HD devam eden tartışmaları mercek altına aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayımladığı nükleer enerji tanıtım filminde ABD-Türkiye vatandaşı Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar da yer aldı.

Reklam filminde ‘güçlü Türkiye için’ nükleer enerjiye işaret eden Sancar’ın neden böyle bir role soyunduğu tartışılırken, Erdoğan ve Putin Akkuyu’da Türkiye’nin ilk nükleer santralinin açılışını yaptı.

Bilim soL’un makalesi, her konuda ‘doğruyu söylediği’ varsayılan bilim insanlarının pop star konumuna getirilmesinin sonuçlarını tartışıyor.

Erdoğan’ın talimatıyla siyasi şov adına hızlandırılan projenin ne ölçüde güvenli olabileceğinin yanı sıra, Prof. Dr. Sancar’ın çalışmalarının aslında bu alanda yoğunlaşmadığına, dolayısıyla ‘bilim insanı’ kimliğiyle nükleer enerji tanıtımında yer almasının halkı aldatmak işlevi gördüğüne işaret ediliyor.

Nükleer enerji kamu spotuyla başlayan tartışmaları soL HD mercek altına aldı.