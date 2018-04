Öğrencileri Güven Arsebük'ü andı

​İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Güven Arsebük ölümünün birinci yıldönümünde öğrencileri tarafından anıldı.

15 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul’da 81 yaşında yaşamını yitiren, İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Tarihöncesi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Güven Arsebük, ölümünden bir yıl sonra, öğrencileri tarafından evinde düzenlenen bir toplantıyla anıldı.

Toplantıda, Prof.Dr. Arsebük’ün eşi Sevinç Arsebük, çocukları ve öğrencileri, Hoca’nın öğretim üyeliği yılları üzerine anılarını paylaştı. Arsebük’ün 1988-90 yıllarında başkanlığını yaptığı Yarımburgaz Mağarası kazısı (İstanbul) ve ayrıca 1969-81 yılları arasında başkan yardımcısı olarak katıldığı Tepecik, Tülintepe (Elazığ), Değirmentepe (Malatya) kazılarında birlikte çalıştığı arkeologlar da, kazı anılarıyla toplantıya katkıda bulundu.

GÜVEN ARSEBÜK KİMDİR?

Üretken, disiplinli ve öğreten bir bilim insanı olan Prof. Arsebük, 1936 yılında İstanbul’da doğdu. Robert Kolej’de eğitim gördüğü yıllarda, İngiliz Edebiyatı dersine gelen Prof. Hillary Sumner Boyd adlı hocasından etkilenerek arkeolojiye ilgi duymaya başladı. Robert Kolej’den mezun olduktan sonra, 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’ne kaydoldu ve 1962 yılında İstanbul Üniversitesi —o zamanki adıyla— Prehistorya Bölümü’nü bitirdi.

Mezun olduktan sonra yapmış olduğu askerlik görevi sırasında (1963-64), L.S.B. Leakey’in “Adam’s Ancestors: The Evolution of Man and His Culture” (İnsanın Ataları: İnsanın ve Kültürünün Evrimi, TTK Yayınları) kitabını Türkçe’ye kazandırdı. Askerlik görevi sonrasında ise Almanya'nın Tubingen Üniversitesi’ne giderek Prof. W. Gieseler’ın yanında fiziki antropoloji üzerine eğitim aldı. Sonra Türkiye’ye geri döndü ve bu sefer Amerika’ya, Chicago Üniversitesi’ne gitti. Chicago Üniversitesi’nde Türkiye üzerine çok değerli çalışmaları ile bilinen Profesör R.J. Braidwood’dan prehistorya dersleri aldı. F.C. Howell’ın yanında ise insan evrimi/paleoantropoloji okudu.

Bu eğitimleri tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Arsebük, İstanbul Üniversitesi’nde asistan olarak çalışmaya başladı. Çok sevdiği, saydığı arkadaşı ve meslektaşı Prof.Dr. Ufuk Esin ile Keban Projesi kapsamındaki kazı çalışmalarına başkan yardımcısı olarak katıldı.

Özellikle Paleolitik Çağ alanında uzmanlaşan Prof.Dr. Arsebük, doçent olduktan sonra, eski hocası F.C. Howell ile birlikte, 1988–90 yılları arasında, İstanbul ve Chicago Üniversiteleri iş birliği ile Türkiye'nin bugüne kadar bilinen en eski ve önemli Paleolitik Çağ buluntu alanlarından biri olan İstanbul’daki Yarımburgaz Mağarası’nda arkeolojik kazılar yürüttü.

2000 yılında üniversiteden emekliliğini isteyen Arsebük, 1989’dan itibaren Yönetim Kurulu üyesi olarak American Research Institute in Turkey/ARIT’de görev almış, 1995’den itibaren de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Arsebük, American Association of Physical Anthropology, Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü kurucu üyesi ve 1991-93 arası Yönetim Kurulu üyesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesi, Japonya Araştırmaları Derneği, New York Academy of Sciences ve TÜBA üyesidir. 1990-93 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi UNESCO temsilciliği yapmıştır.

Araştırmalarını ve bilimsel çalışmalarını Pleistosen Arkeolojisi ve Antropoloji ağırlıklı olmak üzere Prehistorya konusunda yürütmüş, Antropolojik Arkeoloji, insan ve evrim konularında birçok kitap ve makale yazmıştır. Güven Arsebük’ün yazmış olduğu kitaplar arasında, İnsan ve Evrim (1995), Uzak Geçmişimize Dair Okumalar (2012), Tarihöncesi Dönemden Bazı Yansımalar (2012), Orta Amerika Arkeolojisine Giriş (2014) ve Geçmişe Doğru Bir Bakış (2014) bulunmaktadır. Diğer yazarlarla birlikte, Yarımburgaz Mağarası’ndaki kazı sonuçlarını açıklayan, Culture and Biology at a Crossroads. The Middle Pleistocene Record of Yarımburgaz Cave (Thrace, Turkey) (2010) adında bir kitabı daha bulunmaktadır.