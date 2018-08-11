NASA, Güneş gözlem uydusunun fırlatma tarihini erteledi

NASA bu sabah fırlatılacağını duyurduğu Parker Güneş Gözlem Uydusu’nun fırlatılmasını 24 saat erteledi.

NASA, Parker Güneş Gözlem Uydusu’nun fırlatılmasını 24 saat erteledi. NASA, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada uydunun fırlatılma tarihinin 12 Ağustos Pazar gününe ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada “Parker Güneş Gözlem Uydusu’nu taşıyacak olan DeltaIV ağır roketinin bu sabahki uçuşu iptal edildi, fırlatmanın 12 Ağustos Pazar günü yapılması planlanıyor” dendi.

Paker Güneş Gözlem Uydusu’nun Güneş’in korona denen atmosferi boyunca en yakın gözlemlerini gerçekleştirmesi hedefleniyor. Uydu, korona ve Güneş-Dünya bağlantısı hakkındaki veri toplamak hedefiyle fırlatılacak.